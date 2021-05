Sommes-nous prêts pour les audits énergétiques aujourd’hui?

Ces audits donneront les pertes exactes à différents niveaux de tension, identifieront également les zones où les pertes sont élevées et / ou où le système est surchargé et aideront la direction à prendre des mesures correctives.

Par Somit Dasgupta

Récemment, le gouvernement de l’Union a publié le projet de règlement pour la conduite obligatoire d’audits énergétiques des entreprises de distribution (discoms) sur une base annuelle. Le gouvernement sollicite actuellement des commentaires sur le projet de la part de toutes les parties prenantes. L’audit énergétique proposé sera un audit complet, commençant directement à la périphérie du discom où il reçoit l’énergie des lignes de transmission jusqu’au consommateur final. Ainsi, des audits seraient menés sur les lignes 33 kv, les lignes 11 kv, au niveau des départs et également au niveau des transformateurs de distribution (DT). Le comptage de niveau DT, incidemment, est le comptage de dernière étape puisque les DT sont connectés aux consommateurs finaux. Ces audits donneront les pertes exactes à différents niveaux de tension, identifieront également les zones où les pertes sont élevées et / ou où le système est surchargé et aideront la direction à prendre des mesures correctives.

Habituellement, lorsque nous parlons de pertes dans le secteur de la distribution, le paramètre souvent utilisé est les pertes «techniques et commerciales globales» (AT&C). AT&C est dérivé d’une fusion des paramètres techniques et commerciaux du discom. Les paramètres commerciaux incluraient l’efficacité de la facturation et l’efficacité de la collecte de la discom. Par conséquent, il est possible d’améliorer le chiffre de perte AT&C (ce qui signifie un chiffre inférieur) grâce à une plus grande efficacité de facturation et de collecte.

Par conséquent, l’estimation AT&C d’une discomption varie tout au long de l’année, car l’efficacité de la facturation et de la collecte s’améliore généralement de manière multiple vers la fin d’un exercice financier. Par rapport à l’estimation AT&C, le chiffre de perte d’énergie qui sera obtenu grâce à l’audit énergétique proposé sera libre de tout paramètre commercial. Il nous dira simplement combien d’unités d’électricité ne sont pas comptabilisées après déduction des pertes techniques pures vis-à-vis de ce qui a été livré à la périphérie de la discothèque. Une certaine quantité de pertes techniques sera toujours présente dans n’importe quel système, et réduire les pertes techniques au-delà d’un certain point est un processus très capitalistique.

Il ne fait aucun doute que nous devons connaître les niveaux de perte corrects à chaque niveau de tension dans le secteur de la distribution et, dans cette mesure, le projet de règlement est irréprochable. Le problème est vu l’infrastructure disponible, peut-on vraiment réaliser des audits énergétiques de nos discoms? Pour réaliser un audit énergétique, il doit être effectué simultanément sur tous les niveaux de tension jusqu’au consommateur final, en temps réel. On ne peut pas faire un audit énergétique au niveau 33 kv à un moment donné, puis faire un audit énergétique au niveau DT après la lecture des compteurs des consommateurs finaux, ce qui peut avoir lieu après un mois.

Pour lire tous les compteurs simultanément, nous aurions besoin de l’installation de compteurs intelligents qui peuvent être lus hors site, ou du moins les données devraient être enregistrées, qui peuvent être récupérées ultérieurement. Bien que les chiffres exacts concernant l’installation de compteurs intelligents chez les consommateurs ne soient pas disponibles, la rumeur dit qu’ils ne dépasseront pas 1%. En fait, certains secteurs comme l’agriculture n’ont pas du tout du tout de compteurs, encore moins de compteurs intelligents! Ce n’est pas tout. Une grande partie de nos DT ne sont pas non plus mesurées. En ce qui concerne les départs 11 kv, bien qu’ils soient mesurés, un pourcentage important est constitué de compteurs manuels qui ne peuvent pas être lus hors site.

Deuxièmement, pour avoir un audit énergétique significatif, tous les consommateurs finaux doivent être indexés. Cela signifie qu’il faut savoir quel consommateur est alimenté en électricité à partir de quel DT. Ce n’est que si cela est connu qu’il sera possible de déterminer le niveau de perte de ce DT. Le fait est que dans la plupart des cas, les DT sont un maillage de fils et on sait peu de choses sur qui tous sont connectés à ce DT.

Ce n’est que dans le cas de quelques discomptes privatisées, par exemple les discomptes de Delhi qui ont réussi à indexer leurs consommateurs. Pour les autres, essayer de relier leurs consommateurs avec le bon DT ne sera rien de moins qu’un cauchemar. Cela ne veut pas dire que l’indexation ne devrait pas être effectuée. C’est juste que cela n’a pas été fait pour la plupart des discoms.

Comme il est évident, pour faire de l’audit énergétique une réalité, il faudra investir beaucoup d’argent dans les infrastructures, en particulier les compteurs intelligents. Compte tenu du fait que nous avons plus de 1,5 crore DT et plus de 2 départs lakh 11 kv, le montant d’argent requis est énorme.

C’est là que réside le problème. La mauvaise situation financière des discomptes les dissuade vraiment de se lancer dans de tels investissements. Le fait est que les discomptes peuvent à peine payer leur achat d’électricité et ont besoin d’un stimulus à intervalles réguliers. Ainsi, en fin de compte, nous ne voyons guère d’espoir de voir une action sur la réglementation de l’audit énergétique une fois qu’elle sera finalisée.

Senior Visiteur, ICRIER, et ancien membre (économique et commercial), CEA

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.