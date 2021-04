Sommes-nous simplement en train de gratter la surface en ce qui concerne les capacités des NFT?

Depuis qu’ils ont fait irruption dans la conscience dominante en 2021 – et ont même fait l’objet d’une parodie sur Saturday Night Live – les jetons non fongibles sont devenus surtout connus pour servir de véhicule à l’art numérique.

Bien que cette application soit révolutionnaire en soi, de nombreux passionnés de cryptographie pensent que l’industrie ne fait qu’effleurer la surface lorsqu’il s’agit de développer des cas d’utilisation convaincants pour les NFT.

L’un des plus grands défis lors de l’achat et de la vente de produits à l’ère en ligne concerne l’authenticité – et ces dernières années, plusieurs marques de luxe ont cherché à savoir si la technologie de la blockchain pourrait aider à lutter contre la contrefaçon. Comme l’écrivait le journaliste Tim Phillips dans son livre Knockoff: The Deadly Trade in Counterfeit Goods, des versions copiées de pratiquement tout peuvent être fabriquées… y compris les médicaments sur ordonnance et les pièces automobiles.

Ce n’est pas un problème limité aux produits physiques, car les articles numériques ont leur propre série de problèmes à résoudre. Étant donné la facilité avec laquelle les informations peuvent être diffusées en ligne, les créateurs sont confrontés à une lutte acharnée lorsqu’il s’agit de protéger leurs droits d’auteur. Les photographies dont la licence peut valoir des milliers de dollars peuvent être copiées, collées et redistribuées par n’importe qui en quelques clics – privant ainsi le créateur de revenus – avec peu de conséquences.

Et même si l’avènement des services de streaming a aidé à résoudre certaines préoccupations persistantes concernant le piratage, ce n’est pas un problème qui a complètement disparu. Les estimations du Global Innovation Policy Center suggèrent qu’en 2019, les visionnages illégaux de films et d’émissions de télévision ont entraîné une perte de 29,2 milliards de dollars de revenus, et ce, uniquement aux États-Unis.

Le piratage de logiciels reste également un problème persistant, avec des versions gratuites de logiciels phares de Microsoft et d’Adobe faisant le tour dans les coins les plus sombres de l’Internet. Non seulement cela peut priver les entreprises des revenus dont elles ont besoin pour innover, mais cela peut également entraîner un coût pour les utilisateurs, étant donné que ces fichiers peuvent souvent être associés à des logiciels malveillants.

Pendant ce temps, les influenceurs et les artistes peuvent faire face à un autre gros problème: leur travail est arnaqué par les utilisateurs des médias sociaux qui le font passer pour le leur.

Reprendre le contrôle

Le piratage et la contrefaçon peuvent très bien être des problèmes qui prennent des générations à résoudre. Mais à mesure que notre monde devient de plus en plus numérique, les NFT peuvent servir d’arme précieuse dans la quête d’authenticité. De nombreux consommateurs respectueux des lois finissent par entrer en contact avec de faux articles et du contenu piraté sans même le savoir – et c’est parce que de nombreux systèmes d’achat en ligne ne parviennent pas à fournir aux clients une preuve claire de propriété. Cela peut avoir un effet d’entraînement si cette personne souhaite vendre un article à quelqu’un d’autre à l’avenir.

Uquid a développé un nouveau protocole connu sous le nom de NFTD – un système de supermarché intelligent pour les produits numériques alimenté par des jetons non fongibles. Chaque vendeur de ce marché, ainsi que les articles qu’il a à offrir, sont identifiés grâce à l’utilisation d’identifiants de jeton uniques, les acheteurs recevant une vérification de leur propriété dès qu’une transaction est terminée.

Une vaste gamme d’articles peut être vendue sur ce marché, notamment de la poésie, des romans, des films, des vidéos, des photographies et des enregistrements sonores. D’autres produits numériques, notamment des logiciels informatiques, une protection antivirus, des jeux, des abonnements de recharge et des cartes-cadeaux sont également disponibles. Un éventail de crypto-monnaies peut être utilisé pour effectuer un achat, ainsi que les méthodes de paiement DeFi déjà prises en charge par le système Uquid.

L’approche d’Uquid pourrait également apporter de la certitude dans le processus d’achat de cartes-cadeaux en ligne – une expérience qui pourrait autrement être lourde de risques.

Simplifier le processus

L’une des principales priorités de la plate-forme est également de garantir que les NFT soient faciles à utiliser pour les consommateurs. Le monde des crypto-monnaies et des jetons non fongibles peut parfois être extrêmement difficile pour les nouveaux arrivants, comme en témoigne la façon dont Kings of Leon a dû étendre la fenêtre de vente de son nouvel album tokenisé.

Pour effectuer un achat, un acheteur doit simplement s’assurer qu’il dispose d’un compte Uquid – et à partir de là, le processus sera extrêmement familier à quiconque a déjà utilisé une plate-forme de commerce électronique en ligne. Aucun frais n’est attaché à ces achats initiaux.

À partir de là, les utilisateurs ont la liberté de revendre ces actifs numériques quand ils le souhaitent et de les mettre en vente au prix souhaité. Les transactions ultérieures entraîneront des frais de vente.

Le protocole NFTD est alimenté par Uquid, un jeton utilitaire sur la chaîne intelligente Binance. Ceux qui travaillent sur le projet disent que cette blockchain offre des frais de transaction faibles et des performances élevées grâce à la capacité du réseau à produire un bloc toutes les trois secondes.

Avec une plate-forme entièrement fonctionnelle désormais en ligne, la marque basée sur la cryptographie a maintenant pour objectif de rapprocher les NFT de la vie quotidienne.