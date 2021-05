Sommet à Buenos Aires pour l’America’s Cup

27/05/2021 à 18:19 CEST

Le gouvernement argentin a rencontré hier soir la CONMEBOL pour décider s’il organiserait la Copa América dans le pays comme seul lieu. Compte tenu de la crise épidémiologique que traverse le pays en raison de la pandémie COVID 19, l’organisation du tournoi est mise en doute.

Au cours des deux prochains jours, la logistique de transport des délégations des équipes nationales participant à la compétition sera évaluée, ainsi que les «protocoles sanitaires stricts» à suivre pendant le tournoi.

Le chef de cabinet, Santiago Cafiero et le ministre du Tourisme et des Sports, Matías Lammens, ont reçu hier le président de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez et Gonzalo Belloso, secrétaire général adjoint de la confédération sud-américaine. Le président de la République argentine, Alberto Fernández, s’est joint à la réunion. “Le gouvernement argentin a présenté un protocole strict pour la Coupe de l’Amérique 2021 qui se tiendra dans le pays”.

Lors d’une réunion tenue à la Quinta de Olivos, la résidence présidentielle, les protocoles sanitaires, la logistique et – avec l’autorisation éventuelle de l’agrandissement des sites pour la tenue de la compétition – ont été évalués, comme l’a rapporté la plus haute organisation de football sud-américaine. à travers une déclaration.

Le document ajoute que “L’analyse du différend Copa América et de ses protocoles sanitaires pour qu’il puisse être effectué dans notre pays restera sous l’étude rigoureuse des fonctionnaires du ministère de la Santé de la République argentine. Cela a été accepté par le président Alberto Fernández, président de la République argentine, et Alejandro Domínguez, chef de la CONMEBOL “.

La rencontre entre les autorités était prévue pour le début de la semaine, mais il s’est finalement matérialisé hier. ¨ Nous avons fait une présentation des protocoles sanitaires qui seraient nécessaires et nous avons convenu que nous prendrions quelques jours pour décider. L’organisation de la Copa América est en cours de révision. Parmi les obligations figurent que tout le monde soit vacciné pour participer¨¨, ont expliqué des sources de la Conmebol à Sport. L’agence avait acquis 50 000 doses du vaccin chinois Sinovac pour pouvoir inoculer les écoles et les délégations membres de Conmebol.

Les autorités de la Confédération sud-américaine sont optimistes quant à la possibilité de la Coupe et ils estiment que le pays est en mesure de faire face à l’organisation: il a des stades préparés à cet effet et il y a deux ans des travaux ont été menés pour faciliter la logistique. Le déménager dans un pays tiers avec la situation sanitaire actuelle aurait rendu son exécution encore plus difficile.

L’Argentine est confrontée à un problème de santé complexe, puisque 35000 cas positifs de COVID sont signalés par jour et des centaines de morts, qui ont suscité un débat au sein du gouvernement lui-même sur l’opportunité de tenir ou non la Copa América. Cependant, avec les nouvelles mesures adoptées et les restrictions avec le retour à la phase 1, ils estiment que le risque épidémiologique de l’organisation du tournoi “est nul”.

À Conmebol, ils croient que le gouvernement argentin finira par approuver l’organisation de la Copa América, qui se déroulera sans public dans les stades. Et que le bénéfice qui devrait être rapporté de la vente de billets pourrait être récupéré avec des accords avec de nouveaux sponsors. Ils négocient également pour assurer la logistique avec la ligne de drapeau, Aerolineas Argentinas et obtenir des exonérations fiscales.