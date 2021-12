Sommet de la démocratie : le PM Modi prononcera une allocution virtuellement vendredi

Le président américain Biden accueille le premier des deux sommets pour la démocratie les 9 et 10 décembre.

Le Premier ministre Narendra Modi participera au « Sommet pour la démocratie » de deux jours qui a été convoqué par le président américain Joe Biden.

Il devrait prononcer son discours virtuellement vendredi 10 décembre 2021.

« Le présent sommet vise deux objectifs clés : défendre et organiser les démocraties du monde et stopper la propagation de l’autoritarisme, en particulier en provenance de Chine et de Russie », a déclaré le professeur Rajan Kumar, School of International Studies, JNU, à Financial Express Online.

Ajoutant: «L’establishment américain considère le «Sommet pour la démocratie» de Biden comme une initiative importante pour promouvoir les normes démocratiques à travers le monde. La promotion de la démocratie a été l’un des principes d’organisation clés de la politique étrangère américaine au cours des sept dernières décennies.

En savoir plus sur le sommet

Le président américain Biden accueille le premier des deux sommets pour la démocratie les 9 et 10 décembre.

Des dirigeants du gouvernement, de la société civile et du secteur privé devraient être présents au Sommet, ce qui contribuera à établir un programme affirmatif pour le renouveau démocratique. Selon le Département d’État américain, l’action collective permettra de lutter contre les menaces auxquelles sont confrontées les démocraties.

Cela donnera également une chance à tous les participants d’apprendre, d’écouter et de s’engager avec un large éventail d’acteurs.

Vue d’expert

Partageant son point de vue sur le sommet, le professeur Rajan Kumar, School of International Studies, JNU a déclaré : « À première vue, cela semble être une idée importante et une initiative puissante, mais si nous creusons un peu plus, les contradictions à gogo et les attentes faible de ce sommet en termes de livrables. C’est d’abord et avant tout la crise de crédibilité. Alors que les institutions libérales s’effondrent partout dans le monde, notamment en Amérique, il est peu probable que ce sommet redonne confiance aux citoyens. Les démocraties libérales ont élevé une petite partie de la population dans le monde, et une grande partie de la population se sent exclue et flouée. Les inégalités se sont creusées et il n’y a pas eu d’augmentation du revenu réel des cols bleus au cours des trois dernières décennies. Ils sont devenus les cibles et les sympathisants du populisme majoritaire. Les dommages causés par l’administration Trump à la démocratie américaine ne peuvent être réparés en prêchant aux dirigeants mondiaux les vertus de la démocratie. »

Deuxièmement, « Beaucoup diraient qu’il s’agit d’un exercice visant à rétablir l’hégémonie de l’Amérique qui s’est érodée au cours des dernières années. Lors de la sélection des pays à inviter, beaucoup ont été exclus, mais certains avec de très faibles références ont été invités. Les facteurs déterminants étaient les intérêts stratégiques américains plutôt que son engagement réel envers les normes de la démocratie. L’exclusion de la Hongrie et de la Turquie, et l’inclusion du Pakistan, du Congo, des Philippines et de l’Ukraine n’ont de sens que pour des raisons stratégiques », estime le professeur Rajan.

Troisièmement, « la promotion de la démocratie a toujours été un exercice controversé et n’a pas nécessairement réussi dans le passé. Nous avons un nombre incalculable de cas où les « révolutions de couleur » et les exercices de « changement de régime » de l’Occident ont conduit à davantage de conflits et d’effusions de sang. La Géorgie, l’Ukraine, la Syrie, l’Irak, la Libye et l’Égypte témoignent du fait qu’imposer des démocraties d’en haut ne réussit pas », ajoute-t-il.

Quatrièmement, « la Chine et la Russie sont fermement opposées à l’exercice de la promotion de la démocratie. Elles soutiennent que l’Occident utilise les droits de l’homme et la démocratie pour poursuivre ses propres intérêts stratégiques. L’ambassadeur de Chine aux États-Unis, Qin Gang, et son homologue russe, Anatoly Antonov, ont récemment co-écrit un article dans lequel ils dénonçaient ce sommet comme hypocrite et hégémonique. Ces deux pays promeuvent le concept de « démocratie souveraine » qui implique essentiellement : tout État est souverain et l’intervention extérieure au nom de la démocratie ne peut être tolérée.

Le président Xi Jinping a déclaré lors d’une réunion du Parti communiste : « La démocratie n’est pas un ornement à utiliser pour la décoration ; il doit être utilisé pour résoudre les problèmes que les gens veulent résoudre.

Selon le professeur Rajan, « de telles idées sont très populaires en Chine, en Eurasie et dans une grande partie de l’Asie et de l’Afrique. La Chine se projette comme le modèle idéal de croissance économique pour les pays en développement. Comment les démocraties contrecarrent-elles ce récit reste un défi important ?

La question est la suivante : le sommet peut-il galvaniser les personnes et les institutions qui ont connu un renversement avec la montée du majoritarisme, du populisme et même de l’autoritarisme ? « Si je soutiens l’idée d’une coalition démocratique, j’ai de sérieux doutes sur les résultats de ce sommet », ajoute-t-il.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.