Sommet de l’OTAN : la tentative désespérée de Macron et Merkel de plaire à Biden et de restaurer l’alliance américaine | Politique | Nouvelles

in

Le chef de l’OTAN prévient qu’une attaque dans le cyberespace pourrait conduire à une incursion terrestre

Les dirigeants de l’OTAN ont averti lundi que la Chine présentait des “défis systémiques”, prenant une position ferme envers Pékin dans un communiqué lors du premier sommet de Joe Biden avec une alliance que Donald Trump a ouvertement dénigré.

Le nouveau président américain a exhorté ses collègues dirigeants de l’OTAN à s’opposer à l’autoritarisme et à la puissance militaire croissante de la Chine, un changement d’orientation pour une alliance créée pour défendre l’Europe contre l’Union soviétique pendant la guerre froide.

Le langage du communiqué final du sommet, qui ouvrira la voie à la politique d’alliance, n’a pas été entièrement soutenu par la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron, mais les deux dirigeants de l’UE l’ont signé malgré tout pour rétablir les relations avec le Les États-Unis après l’ère Trump.

Le communiqué disait : “Les ambitions déclarées de la Chine et son comportement affirmé présentent des défis systémiques à l’ordre international fondé sur des règles et aux domaines pertinents pour la sécurité de l’alliance”.

Le président Biden a également déclaré aux alliés européens que le pacte de défense mutuelle de l’alliance était une “obligation sacrée” pour les États-Unis – un changement de ton marqué par rapport à son prédécesseur, Trump, qui avait menacé de se retirer de l’alliance et accusé les Européens de trop peu contribuer à leur propre défense.

Il a déclaré : « Je veux que toute l’Europe sache que les États-Unis sont là.

Sommet de l’OTAN : Angela Merkel et Emmanuel Macron ont soutenu Joe Biden sur la Chine (Image : GETTY)

Sommet de l’OTAN : Joe Biden a déclaré que la Chine et la Russie tentaient de diviser l’alliance transatlantique (Image : GETTY)

“L’OTAN est d’une importance cruciale pour nous.”

Afin de plaire à son homologue américaine, Angela Merkel, lors de son dernier sommet de l’alliance avant sa démission en septembre, a qualifié l’arrivée de M. Biden d’ouverture d’un nouveau chapitre.

Elle a également déclaré qu’il était important de considérer la Chine comme une menace potentielle, tout en la gardant en perspective.

Elle a déclaré : « Si vous regardez les cybermenaces et les menaces hybrides, si vous regardez la coopération entre la Russie et la Chine, vous ne pouvez pas simplement ignorer la Chine.

“Mais il ne faut pas non plus le surestimer – nous devons trouver le bon équilibre.”

LIRE LA SUITE: L’OTAN met en garde contre l’extension rapide de son arsenal nucléaire par la Chine

Elle a ajouté qu’il était “très clair que la Russie, avant tout, est le défi majeur”.

Elle a poursuivi : « La Chine joue un rôle croissant, tout comme l’ensemble de la région Indo-Pacifique.

“Mais je ne pense pas que nous devrions exagérer l’importance de cela.

« Bien sûr, nous suivons également les actions hybrides de la Russie et de la Chine, et nous y voyons également de nouveaux défis.

“C’est pourquoi il est important que nous nous coordonnions plus politiquement.”

Faisant écho aux paroles agréables de Mme Merkel, le président Macron a déclaré : « L’OTAN est une organisation de l’Atlantique Nord, la Chine n’a rien à voir avec l’Atlantique Nord.

A NE PAS MANQUER :

Biden qualifie Poutine d’« adversaire brillant et digne » et prévient que les États-Unis réagiront [VIDEO]

L’UE “mal à l’aise” avec la réalité de la guerre alors que Poutine “exploite” l’Occident [ANALYSIS]

Le complot d’Emmanuel Macron pour forcer le “modèle” de l’UE à se défaire de l’OTAN [INSIGHT]

Sommet de l’OTAN : la Chine a exhorté l’OTAN à cesser d’exagérer la « théorie de la menace chinoise » (Image : GETTY)

« Nous ne devrions pas biaiser notre relation avec la Chine – elle est bien plus vaste que l’armée.

“Nous ne devrions pas nous détourner des nombreux défis que nous avons au sein de l’OTAN.”

Plus tard lors d’une conférence de presse, M. Biden, qui rencontrera le président russe Vladimir Poutine mercredi à Genève, a déclaré que la Chine et la Russie tentaient de diviser l’alliance transatlantique et que, bien qu’il ne cherchait pas à entrer en conflit avec la Russie, l’OTAN répondrait si Moscou ” poursuivi ses activités néfastes”.

Il a décrit Poutine comme dur et brillant.

Il a déclaré : « La Russie et la Chine cherchent toutes deux à creuser un fossé dans notre solidarité transatlantique. »

Il s’est également engagé à soutenir l’Ukraine dans son conflit avec Moscou, même s’il ne s’est pas engagé à savoir si Kiev pourrait un jour rejoindre l’OTAN.

Le président américain a déclaré : “Nous allons mettre l’Ukraine dans une position qui lui permettra de maintenir sa sécurité physique”.

Les pays du G7 réunis en Grande-Bretagne ce week-end ont réprimandé la Chine pour les droits de l’homme dans sa région du Xinjiang, appelé Hong Kong à conserver un degré élevé d’autonomie et exigé une enquête complète sur les origines du coronavirus en Chine.

L’ambassade de Chine à Londres s’est déclarée résolument opposée aux mentions du Xinjiang, de Hong Kong et de Taïwan, qui, selon elle, déforment les faits et exposent les “intentions sinistres de quelques pays comme les États-Unis”.

“La réputation de la Chine ne doit pas être calomniée”, a déclaré lundi l’ambassade.

A la suite du communiqué de l’OTAN, ils ont ajouté : “Nous ne poserons de ‘défi systémique’ à personne, mais si quelqu’un veut nous poser un ‘défi systémique’, nous ne resterons pas indifférents”.