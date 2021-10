Sommet de l’UE : « Bloc très divisé » – La guerre civile est prête à exploser alors que les dirigeants se dirigent vers Bruxelles | Monde | Nouvelles

Les luttes intestines à Bruxelles menacent d’éclater avec une crise énergétique

Les dirigeants de l’UE débattront aujourd’hui de leur réponse à la flambée des prix de l’énergie, qui a révélé des divergences familières sur les objectifs du bloc en matière de changement climatique et divisé les pays sur la question de savoir si la crise des prix justifie une refonte des règles du marché de l’énergie de l’UE. Les dirigeants des pays de l’UE discuteront d’une « boîte à outils » publiée la semaine dernière par la Commission européenne, qui décrit les mesures nationales que les gouvernements peuvent prendre et a déclaré que Bruxelles examinerait des options à plus long terme pour faire face aux chocs de prix.

La plupart des pays de l’UE ont déjà élaboré des plans d’action d’urgence pour protéger les consommateurs de la flambée des prix, notamment des réductions de taxes sur l’énergie et des subventions pour les ménages les plus pauvres, et jeudi les dirigeants encourageront les autres à emboîter le pas.

Un projet de conclusions de leur sommet invite les pays à utiliser d’urgence la boîte à outils « pour apporter un soulagement à court terme aux consommateurs les plus vulnérables et pour soutenir les entreprises européennes ».

Les mesures à plus long terme, cependant, sont plus controversées.

« Les États membres sont très divisés », a déclaré un diplomate de l’UE. « Il n’y a pas de vision commune sur ce qu’il faut faire à part suivre la boîte à outils et utiliser des mesures nationales pour s’adresser aux consommateurs vulnérables – mais au-delà de cela, il n’y a absolument aucun accord. »

Les prix du gaz en Europe ont atteint des niveaux records alors que l’offre restreinte est entrée en collision avec les économies émergeant de la pandémie de COVID-19, faisant grimper les factures d’électricité des consommateurs dans un contexte de prix record du CO2 et de livraisons de gaz plus faibles que prévu en provenance de Russie.

Des pays comme l’Espagne, l’Italie et la Grèce veulent que l’UE réponde par des changements réglementaires. Ils proposent l’achat conjoint de gaz entre les pays de l’UE pour constituer des réserves stratégiques et le découplage des prix européens de l’électricité du coût de la production alimentée au gaz.

Sommet de l’UE : les dirigeants devraient s’affronter sur les prix de l’énergie et la Pologne (Image : GETTY)

D’autres, dont l’Allemagne et la Belgique, craignent une refonte de la réglementation en réponse à une crise à court terme. La Commission a déclaré que les prix du gaz devraient se stabiliser à un niveau inférieur d’ici avril.

La flambée des prix a également attisé les tensions familières entre les pays de l’UE au sujet des politiques du bloc pour lutter contre le changement climatique, la Pologne appelant cette semaine Bruxelles à modifier ou à retarder certaines mesures vertes prévues.

Deux diplomates de l’UE ont déclaré que la Pologne était isolée de ce point de vue, ce qui est en contradiction avec d’autres pays qui estiment que les prix élevés du gaz devraient accélérer le passage de l’Europe aux énergies renouvelables afin de réduire l’exposition des pays à la volatilité des prix des combustibles fossiles.

La position de la Pologne sera également un motif de discorde au sujet d’une décision de justice remettant en cause la primauté des lois européennes dans le pays.

Le président français et le premier ministre néerlandais tiennent particulièrement à empêcher les contributions en espèces de leurs gouvernements à l’UE de profiter aux politiciens socialement conservateurs qui sapent les droits de l’homme fixés dans les lois des démocraties libérales occidentales.

LIRE LA SUITE : Dites NON au diktat bruxellois ! Un eurodéputé français furieux défie l’UE

« Les États de l’UE qui violent l’État de droit ne devraient pas recevoir de fonds de l’UE », a déclaré le président du Parlement de l’Union européenne, David Sassoli, avant que les dirigeants nationaux des 27 pays membres du bloc ne se réunissent à Bruxelles jeudi et vendredi.

« L’Union européenne est une communauté fondée sur les principes de la démocratie et de l’État de droit. Si ceux-ci sont menacés dans un État membre, l’UE doit agir pour les protéger.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki devrait défendre la décision du 7 octobre du Tribunal constitutionnel polonais déclarant que des éléments du droit de l’UE étaient incompatibles avec la constitution du pays.

« C’est un problème majeur et un défi pour le projet européen », a déclaré un responsable français à propos de la décision polonaise.

Morawiecki a déjà été critiqué par les législateurs européens cette semaine et le chef de la Commission a déclaré que le défi à l’unité de l’ordre juridique européen ne resterait pas sans réponse.

Ceci, ainsi que d’autres politiques introduites par son parti au pouvoir, Droit et justice (PiS), devraient coûter de l’argent à la Pologne.

A NE PAS MANQUER :

Abandonnez l’approche enfantine ! La nouvelle alliance Royaume-Uni-UE sur le Brexit lance un ultimatum [INSIGHT]

Sommet de l’UE dans le chaos avant qu’il ne commence ! Des rebelles furieux pour faire dérailler l’événement [ANALYSIS]

Brexit EN DIRECT : une entreprise britannique voit les affaires de l’UE « quintupler » [LIVE BLOG]

Sommet de l’UE : les dirigeants sont divisés sur les violations de l’état de droit commises par la Pologne (Image : GETTY)

Un haut diplomate de l’UE a déclaré que de telles politiques n’étaient « pas tenables dans l’Union européenne ».

La Commission a pour l’instant interdit à Varsovie de puiser dans 57 milliards d’euros (66 milliards de dollars) de fonds d’urgence pour aider son économie à sortir de la pandémie de COVID. Varsovie risque également de perdre d’autres aides de l’UE, ainsi que des sanctions de la plus haute juridiction du bloc.

La Suède, la Finlande et le Luxembourg font également partie de ceux qui sont déterminés à mettre Varsovie au pas et ont multiplié les critiques depuis l’arrivée au pouvoir du PiS en 2015.

Les conséquences immédiates pour la Pologne – avec quelque 38 millions d’habitants, le plus grand pays ex-communiste de l’UE – sont financières.

Mais pour l’UE, la dernière tournure des querelles avec l’eurosceptique PiS arrive également à un moment sensible alors qu’elle est aux prises avec les retombées du Brexit.

Le bloc – sans la Grande-Bretagne – a réalisé l’année dernière un bond en avant dans l’intégration en acceptant des garanties de dette conjointes pour lever 750 milliards d’euros pour la reprise économique de COVID, surmontant la forte résistance d’États riches comme les Pays-Bas.

Alors que la plupart des États de l’UE partagent une monnaie, une plus grande coordination fiscale ne peut tenir que si les riches qui donnent plus qu’ils ne récupèrent du bloc sont sûrs que leurs impôts ne finissent pas par financer des politiciens bafouant leurs valeurs libérales fondamentales.

Morawiecki a rejeté l’idée de quitter l’UE dans un « Polexit ». Le soutien à l’adhésion reste très élevé en Pologne, qui a énormément bénéficié des financements provenant du bloc auquel elle a adhéré en 2004.

S’exprimant mercredi, un haut diplomate polonais a adopté un ton conciliant, affirmant que le tribunal polonais n’a pas contesté les lois de l’UE mais les interprétations particulières de certaines d’entre elles.

Varsovie – soutenue par le Premier ministre hongrois Viktor Orban – veut rendre les pouvoirs aux capitales nationales et s’en est pris à ce qu’elle dit être des pouvoirs excessifs détenus par la Commission.

Alors que beaucoup sont de plus en plus frustrés par les tentatives infructueuses de convaincre Varsovie de changer de cap, la chancelière allemande Angela Merkel a longtemps mis en garde contre l’isolement de la Pologne.