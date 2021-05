Sommet de Sturgeon avec Johnson abandonné à la dernière minute après une lettre furieuse envoyée au PM | Politique | Nouvelles

La rencontre entre le Premier ministre et les dirigeants des trois autres administrations déconcentrées sur la reprise de Covid devait avoir lieu aujourd’hui (jeudi). Mais la première ministre écossaise Mme Sturgeon et son homologue gallois Mark Drakeford ont écrit à M. Johnson pour demander plus de clarté autour de l’ordre du jour, insistant sur le fait que la discussion doit être “significative”. Downing Street a déclaré que le sommet serait reporté “dès que possible”, mais aucune date n’a été fixée.

L’annulation de cette réunion critique a déclenché une nouvelle dispute explosive entre les quatre nations décentralisées, les deux parties accusant l’autre de ne pas être suffisamment préparée.

Le Premier ministre avait organisé le sommet crucial pour discuter de la reprise conjointe de Covid après les élections du début du mois, qui ont vu Mme Sturgeon au pouvoir sur le SNP maintenir le pouvoir en Écosse et le parti travailliste de M. Drakeford s’est imposé au Pays de Galles.

M. Johnson avait également appelé à un “esprit d’unité et de coopération” dans l’élaboration d’un plan de relance de la pandémie de Covid, les premiers ministres écossais et gallois ayant accepté de participer aux pourparlers.

Mais une nouvelle dispute explosive a éclaté sur le fond de la réunion critique, avec Mme Sturgeon et M. Drakeford écrivant une lettre conjointe au Premier ministre, qui a également copié à Arlene Foster et Michelle O’Neill d’Irlande du Nord.

Ils ont critiqué son bureau pour avoir envoyé un “ordre du jour très approximatif” avec des éléments clés dans les pourparlers qui n’étaient apparemment pas d’accord.

Les Premiers ministres écossais et gallois ont également mis en garde contre une “discussion plus approfondie” qui aurait lieu avant le sommet, ce qui retarderait un tel événement mais se tiendrait toujours “peut-être dès la semaine prochaine”.

Downing Street a critiqué les gouvernements écossais et gallois pour avoir forcé le retard de dernière minute du sommet, mais a insisté sur le fait qu’ils «restent tous attachés à cet esprit de coopération».

S’exprimant mercredi, le porte-parole officiel de M. Johnson a déclaré: “Nous avions prévu que cette réunion ait lieu demain.

«Comme nous et le gouvernement gallois l’avons clairement indiqué dans notre lettre au Premier ministre, ce qu’ils avaient suggéré n’était qu’un exercice de relations publiques sans substance appropriée.

“Nous avons demandé qu’un ordre du jour détaillé soit préparé pour une réunion sérieuse, ce que mérite ce sujet.”

La fureur autour du report du sommet vient avec Dominic Cummings faisant plusieurs allégations explosives contre M. Johnson, y compris le Premier ministre pensant d’abord que le coronavirus était comme la «grippe porcine»

L’ancien haut conseiller du Premier ministre a également affirmé que de nombreuses personnes étaient décédées inutilement à cause des échecs du gouvernement pendant la pandémie.

M. Cummings a déclaré mercredi aux députés: “La vérité est que les hauts ministres, les hauts fonctionnaires, les hauts conseillers comme moi, sont restés désastreusement en deçà des normes que le public est en droit d’attendre de son gouvernement dans une crise comme celle-ci.

«Lorsque le public avait le plus besoin de nous, le gouvernement a échoué.

“Je voudrais dire à toutes les familles de ceux qui sont morts inutilement à quel point je suis désolé pour les erreurs qui ont été commises et pour mes propres erreurs.”

Alors que M. Cummings fournissait des preuves, M. Johnson a déclaré aux députés de la Chambre des communes lors des questions du Premier ministre: “Aucune des décisions n’a été facile, entrer dans un verrouillage est une chose traumatisante pour un pays.

“Nous avons essayé à chaque étape de minimiser les pertes en vies humaines.”