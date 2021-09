Sommet des dirigeants de QUAD : le PM Modi se rendra aux États-Unis ; Indo-Pacifique et sécurité maritime au centre des préoccupations

in

La connectivité et les infrastructures, la cybersécurité, le changement climatique, les secours en cas de catastrophe et l’aide humanitaire sont également à l’ordre du jour. (Déposer)

Le premier sommet en personne des dirigeants QUAD aura lieu à Washington DC la semaine prochaine.

L’annonce relative au Sommet des dirigeants du Cadre quadrilatéral a été faite par le ministère indien des Affaires étrangères (MEA) et la Maison Blanche. La réunion sera organisée par le président américain Joe Biden et le Premier ministre Narendra Modi y assistera en personne, selon un communiqué officiel publié par la MEA. D’autres dirigeants des pays QUAD – le Premier ministre japonais Yoshihide Suga et le Premier ministre australien Scott Morrison seront également présents en personne.

Quel sera l’objectif du sommet?

La réunion des dirigeants au sommet marque une étape importante pour le groupement. Cela est en préparation depuis un certain temps déjà.

Selon la Maison Blanche, « l’élévation du Quad a été une priorité de l’administration Biden-Harris, comme le montre le tout premier engagement au niveau des Quad Leaders en mars. C’était une rencontre virtuelle et maintenant ce sommet, qui sera en personne ».

Les dirigeants passeront en revue les progrès réalisés depuis le premier sommet virtuel du QUAD en mars de cette année. Étant donné que les dirigeants du QUAD se réunissent au lendemain de la chute de l’Afghanistan, les questions régionales d’intérêt mutuel pour tous les pays membres vont être au premier plan.

Ils passeront également en revue l’initiative QUAD Vaccine qui a été annoncée plus tôt cette année à la fin du sommet virtuel.

L’objectif du sommet en personne sera de promouvoir un Indo-Pacifique libre et ouvert et bien sûr la sécurité maritime et les technologies émergentes.

À l’ordre du jour figurent également la connectivité et les infrastructures, la cybersécurité, le changement climatique, les secours en cas de catastrophe et l’aide humanitaire.

Programme du Premier ministre Modi

Selon le communiqué de la MEA, le 25 septembre 2021, il devrait s’adresser au débat général du segment de haut niveau de la 76e session de l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) à New York.

Le thème du débat général de cette année est « Construire la résilience par l’espoir de se remettre du COVID-19, reconstruire de manière durable, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser l’ONU ».

Le communiqué de la Maison Blanche a indiqué qu’une réunion bilatérale entre le président américain Biden et le Premier ministre Modi est prévue pour le 23 septembre. Ce sera la première réunion en personne entre les deux dirigeants depuis le changement de garde à Washington.

En savoir plus sur l’Initiative de Vaccins QUAD

Plus tôt cette année, il a été décidé que les vaccins COVID qui seront développés aux États-Unis, seront fabriqués en Inde, et ce projet sera financé par les États-Unis, le Japon et soutenu par l’Australie.

Pour relever les défis du 21e siècle, l’administration Biden-Harris s’est concentrée sur l’engagement dans l’Indo-Pacifique à travers de nouvelles configurations multilatérales.

Indo-Pacifique

C’est une vision qui a été soutenue par l’Inde, les États-Unis et de nombreux autres pays de la région. Comme cela a été signalé dans de nombreux autres pays au cours du mois dernier, y compris le Royaume-Uni, certains membres de l’Union européenne ont publié leurs articles qui mettent en évidence leurs visions et la manière de les soutenir.

Quand QUAD a-t-il vu le jour ?

Le tsunami de 2004 a conduit à l’existence de QUAD et en 2007 il a été officialisé.

À cette époque, l’Australie avait ses propres préoccupations, cependant, une décennie plus tard, en 2017, toutes se sont réunies à un niveau officiel. Et depuis 2019, les membres du QUAD se réunissent régulièrement au niveau des ministres des Affaires étrangères.

Le 25 septembre, il se rendra à New York pour la semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies pour le discours. Au cours de son allocution, il se concentrera sur les réformes de l’ONU, le changement climatique, la crise de Covid et les vaccins, la lutte contre le terrorisme et certaines références peuvent également être attendues sur l’Afghanistan.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.