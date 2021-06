Sommet du G7 : un corps retrouvé près des falaises de Hell’s Mouth près d’une réunion des dirigeants mondiaux | Royaume-Uni | Nouvelles

in

L’hélicoptère de recherche et de sauvetage, St Ives RNLI et les garde-côtes ont aidé la police à effectuer une recherche ce matin et ont découvert le corps près de Hell’s Mouth, un groupe de falaises dans le sud-ouest du comté.

La mort est traitée comme inexpliquée et non suspecte, rapporte Cornwall Live.

Hell’s Mouth se trouve à environ 13 kilomètres de Carbis Bay, où les dirigeants mondiaux se réunissent, mais rien n’indique actuellement que l’incident soit lié à l’événement.

Un porte-parole de l’agence Maritime and Coastguard a déclaré: “Vers 11h15 aujourd’hui (11 juin), l’assistance de HM Coastguard a été demandée par la police de Devon et de Cornouailles dans la région de North Cliffs.

“L’équipe de sauvetage des garde-côtes de Portreath et les canots de sauvetage de la RNLI de St Ives ont été envoyés, aux côtés de l’hélicoptère de recherche et de sauvetage de Newquay.”

Une déclaration de la police du Devon et de Cornwall a déclaré: “La police s’est rendue dans une zone près de Bassett Cove, à Cornwall, après qu’un corps a été retrouvé vers 11h30.

“Des collègues des garde-côtes et du RNLI ont également aidé les agents sur les lieux.

“La police considère actuellement la mort comme inexpliquée, mais il ne semble pas y avoir de circonstances suspectes.”

Hell’s Mouth est un groupe de falaises juste de l’autre côté de la baie de St Ives depuis la baie de Carbis.

Ils sont accessibles via le South West Coast Path, qui s’étend plus au nord-est après Godrevy, une vaste plage de sable avec des criques spectaculaires.

Godrevy est un haut lieu touristique du National Trust.