Sommet européen au bord du gouffre : une dispute va éclater alors que les dirigeants s’affrontent sur une solution aux prix de l’énergie | Monde | Des nouvelles

La Commission européenne a proposé mercredi des règles permettant aux pays de l’UE d’acheter conjointement des réserves stratégiques de gaz, dans le cadre de plans qui renforceraient également le stockage de gaz et viseraient à ajouter davantage de gaz à faible teneur en carbone au réseau.

Les pays de l’Union européenne, dont l’Espagne, la Grèce et la Roumanie, ont appelé à l’achat conjoint de gaz, une mesure qui, selon eux, contribuerait à renforcer les approvisionnements.

Les prix du gaz ont atteint des sommets records ces derniers mois, alimentés par des facteurs tels que la forte demande et les exportations russes inférieures aux attentes.

La Commission européenne a répondu en proposant un système par lequel les gestionnaires de réseau de transport (GRT) des pays pourraient acheter conjointement des stocks stratégiques de gaz, qui pourraient être utilisés dans une situation d’urgence de grave pénurie.

La participation serait volontaire et les pays devraient d’abord informer la Commission, en partageant les détails, y compris le volume à acheter, les procédures d’exploitation pour activer l’approvisionnement en cas d’urgence et les coûts et avantages attendus.

Les pays de l’UE devraient également inclure le stockage dans leurs évaluations régionales des risques d’approvisionnement en gaz, y compris en ce qui concerne la propriété étrangère des infrastructures de stockage, conformément à la proposition de la Commission.

S’ils identifient des risques, les pays devraient envisager des mesures telles que l’obligation pour les GRT d’acheter des actions stratégiques.

La vice-première ministre espagnole Teresa Ribera a déclaré mardi aux journalistes que des achats communs plutôt qu’individuels pourraient aider à garantir de meilleures conditions sur les marchés mondiaux du gaz.

Mais des responsables de certains autres États de l’UE ont déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à ce que leurs pays participent à un tel programme.

Il pourrait faire face à des mois de négociations entre le Parlement européen et les pays membres de l’UE, qui doivent approuver les règles et qui sont en désaccord sur le rôle du gaz dans la transition énergétique.

La proposition exigerait que les contrats de gaz fossile à long terme des pays prennent fin d’ici 2050, date à laquelle l’UE s’est engagée à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre.

Le gaz fossile fournit environ un quart de l’énergie de l’UE, dont 90 % sont importés.

Pour introduire davantage de gaz à faible émission de carbone dans le réseau, les GRT seraient tenus d’accepter du gaz fossile contenant jusqu’à 5 % d’hydrogène à partir de 2025 sur les interconnexions transnationales, tandis que les opérateurs de réseaux d’hydrogène devraient coopérer au niveau de l’UE pour aider au développement un marché.

L’UE a déclaré que sa consommation de gaz devait baisser de 25 % d’ici 2030, par rapport aux niveaux de 2015, pour atteindre les objectifs climatiques et qu’un passage aux énergies renouvelables produites localement est sa défense à long terme contre les problèmes d’approvisionnement et le prix volatil des combustibles fossiles importés.