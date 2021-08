Sommet FE sur les soins de santé : il est nécessaire d’adopter une approche axée sur le cycle de vie dans le cheminement vers une Inde en bonne santé, déclare Mansukh Mandaviya

Ministre de l’Union de la Santé, du Bien-être familial et des Produits chimiques et engrais, Gouvernement indien Mansukh Mandaviya.

Qualifiant les soins de santé de priorité absolue, aligné sur la vision du Premier ministre pour une Inde saine, le ministre de l’Union de la santé et du bien-être familial, des produits chimiques et des engrais, du gouvernement indien, Mansukh Mandaviya, tout en s’adressant à sa note d’invité d’honneur à l’occasion de la session inaugurale de FE Le Healthcare Summit du 18 au 20 août 2021 a déclaré qu’il était nécessaire d’adopter une approche axée sur le cycle de vie dans le cheminement vers une Inde en bonne santé.

Pour délibérer sur certaines des questions brûlantes des soins de santé, telles que l’abordabilité, la responsabilité et la qualité dans la situation actuelle de pandémie, le Financial Express a organisé le Virtual FE Healthcare Summit du 18 au 20 août 2021, où d’éminents conférenciers s’exprimeront sur des sujets pertinents de la santé. allant de la stratégie de vaccination en Inde à la télésanté, à la numérisation des soins de santé, à la santé des femmes, à la santé mentale et à l’investissement dans les soins de santé, entre autres.

Lors de son allocution, il a déclaré qu’il est vraiment appréciable que divers experts éminents s’expriment sur divers sujets et enjeux liés aux soins de santé dans le cadre du FE Healthcare Summit.

« Cela profitera immensément à toutes les parties prenantes pour améliorer leurs connaissances et discuter de divers problèmes et sujets de manière globale. Les soins de santé sont un sujet multidimensionnel et nous devons l’adopter de manière globale par le biais d’un processus consultatif et d’une stratégie avec une approche du cycle de vie », a-t-il déclaré.

Il a en outre expliqué qu’il était nécessaire d’adopter une approche du cycle de vie dans les soins de santé, en commençant par les soins maternels, les soins aux nourrissons, les soins néonatals et en faisant progresser les soins de santé dans le cadre d’une vie individuelle en priorité pour réaliser la vision PM d’une Inde saine. .

« Les soins de santé sont aujourd’hui devenus plus accessibles et abordables grâce à l’utilisation d’interventions technologiques modernes telles que l’intelligence artificielle (IA), la nanotechnologie, l’analyse de données et les interventions robotiques. Il a révolutionné le paysage de la santé en améliorant sa portée de manière très simple et rapide pour l’homme du commun. Non seulement cela, cela aura également un impact positif sur la budgétisation et le financement des soins de santé dans le pays vers des soins de santé de qualité », a ajouté le ministre.

« Il y a eu de nombreux développements positifs importants dans le secteur de la santé grâce à des interventions technologiques. Un très bon exemple est le portail CoWIN qui est une plate-forme open source pour orchestrer une vaccination réussie avec un suivi efficace en vue d’atteindre la vaccination universelle dans le pays. Il fournit des données de vaccination effectuées de manière transparente depuis l’enregistrement pour la vaccination jusqu’à la délivrance des certificats de vaccination en ligne en temps réel. Il donne également des données sur l’état du nombre de vaccins administrés dans combien d’États », a-t-il ajouté.

Il a en outre informé que tout en étant témoins du succès de CoWIN, d’autres pays ont approché le gouvernement indien pour adopter le portail dans leurs programmes de vaccination Covid respectifs afin de surveiller leurs campagnes de vaccination de manière efficace. Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY), un régime national d’assurance maladie du gouvernement indien, a également connu une expansion dans 33 États et territoires de l’Union (UT) au profit de 10,44 crores de familles grâce à des interventions technologiques.

Le Premier ministre a récemment lancé le E-Rupay Voucher qui est une solution de paiement numérique dirigée par le gouvernement indien pour un objectif et une personne spécifique pour la prestation de soins de santé accessibles via un système transparent basé sur un code QR et un SMS pour aider directement les bénéficiaires dans n’importe quelle partie du pays.

« Avec l’augmentation de la connectivité Internet dans le pays, la télémédecine a ajouté une nouvelle dimension à l’accessibilité des soins de santé et a amélioré la portée de la prestation des soins de santé du dernier kilomètre au profit des communautés rurales également dans les zones reculées du pays. La réalité virtuelle est une autre étape importante pour aider à faire des chirurgies de manière rapide et précise, tout comme l’impression 3D en train de révolutionner les soins de santé. L’intelligence artificielle (IA) prise en charge par la connectivité 5G et l’analyse de données sont un autre domaine en évolution des interventions technologiques modernes dans le domaine de la santé », a conclu le ministre.

