Sommet pour la démocratie : l’Inde est prête à travailler avec des partenaires pour renforcer les valeurs démocratiques à l’échelle mondiale, déclare le Premier ministre

Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré vendredi qu’en tant que plus grande démocratie du monde, l’Inde est prête à travailler avec ses partenaires pour renforcer les valeurs démocratiques à l’échelle mondiale, y compris dans les enceintes multilatérales.

Il a tweeté ces remarques un jour après avoir participé au Sommet pour la démocratie organisé par le président américain Joe Biden.

« Heureux d’avoir participé au Sommet pour la démocratie à l’invitation du président Biden. En tant que plus grande démocratie du monde, l’Inde est prête à travailler avec nos partenaires pour renforcer les valeurs démocratiques à l’échelle mondiale, y compris dans les forums multilatéraux », a-t-il tweeté.

Les entreprises technologiques devraient contribuer à préserver les sociétés démocratiques, car la technologie a la capacité d’avoir un impact sur la démocratie « positivement ou négativement », a déclaré Modi jeudi lors du sommet virtuel. Biden a accueilli le Sommet pour la démocratie et des représentants de plus d’une centaine de pays y participent.

