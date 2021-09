Sommet révélateur de Duke Ellington, Charles Mingus et Max Roach

Sorti pour la première fois en 1962 via le label United Artists, Duc EllingtonLa collaboration de Money Jungle avec le bassiste Charles Mingus et le batteur Max Roach, a été un sommet du jazz mémorable. Bien que souvent considérée comme le moment où la vieille garde (Ellington) affrontait les jeunes lions de la musique jazz (Mingus et Roach), les différences générationnelles entre ses trois participants sont souvent exagérées. Certes, Ellington entrait dans ses années crépusculaires – il venait d’avoir 63 ans – mais Mingus, alors âgé de 40 ans, et le Roach de 38 ans étaient à peine mouillés derrière les oreilles lors de l’enregistrement de l’album.

Une façon peut-être plus précise de considérer le mariage musical du trio est de voir Ellington comme une figure de l’establishment vénérée opposée aux révolutionnaires modernistes. En fin de compte, cependant, le résultat de leur collaboration n’a pas été une confrontation mais une joyeuse célébration du jazz créée par trois esprits apparentés improbables.

Aussi éloignés que les pôles Nord et Sud

Sur le papier, l’appariement de l’urbain Ellington avec Mingus, un voyou de feu réputé pour son tempérament volcanique, semble potentiellement explosif. Mais le bassiste était un grand admirateur du musicien plus âgé, citant l’aristocrate du jazz comme une influence critique dans son approche de la composition. Ils n’étaient pas non plus des étrangers, car Mingus avait brièvement fait partie du groupe d’Ellington en 1953, bien qu’il ait subi une sortie ignominieuse : licencié après quatre jours pour avoir attaqué un autre membre du groupe.

Max Roach, lui aussi, avait profité d’un court passage avec Ellington, en 1950 ; une décennie plus tard, il joue sur la bande originale du Paris Blues du pianiste/compositeur. Ellington connaissait donc les deux hommes et avait été un fervent adepte de leurs exploits musicaux. Rappelant la session Money Jungle dans son autobiographie, Music Is My Mistress, Ellington a décrit ses jeunes collaborateurs comme « deux bons musiciens », bien qu’il ait également remarqué que leurs personnalités étaient « aussi éloignées que les pôles Nord et Sud ».

Rien ne doit être exagéré, rien sous-fait

Selon Ellington, le producteur de disques Alan Douglas est à l’origine de l’idée de Money Jungle. Douglas avait travaillé avec Ellington à Paris, en 1960, et à son retour aux États-Unis, il a été embauché par United Artists. Appelant immédiatement le pianiste, Ellington lui a suggéré de travailler avec Mingus et Roach en studio. Ellington a accepté, rappelant plus tard: «Charles Mingus et Max Roach étaient tous deux les chefs de leurs propres groupes, mais ce qui était maintenant recherché, c’était le genre de performance qui résulte lorsque tous les esprits sont déterminés et préoccupés par la convivialité. Rien ne doit être exagéré, rien sous-fait, quel que soit le musicien qui occupe la première place en tant que soliste. »

Les trois musiciens ont certainement atteint cet objectif : telle était leur chimie en tant qu’unité, ils sonnaient comme s’ils jouaient ensemble depuis des années. Malgré l’ancienneté d’Ellington, en termes d’âge et de réalisations, les trois hommes sont entrés dans les Sound Makers Studios de New York le lundi 17 septembre 1962, sur un pied d’égalité. La séance n’a pas été entièrement sans stress, cependant. Des rumeurs ont persisté selon lesquelles Mingus – apparemment mécontent que toute la musique soit d’Ellington – est parti en trombe à mi-chemin, seulement pour être cajolé par le pianiste.

Un sens instinctif du swing

Sept airs d’Ellington sont apparus sur la version vinyle originale de Money Jungle. Trois d’entre eux, la rêveuse « Warm Valley », la « Caravan » aux saveurs orientales et la ballade mélancolique « Solitude » étaient de nouvelles versions de numéros bien connus d’Ellington. Le reste, cependant, a été nouvellement rédigé pour la session.

Ellington martèle son piano comme s’il était possédé sur la chanson titre d’ouverture, un numéro anguleux, presque avant-gardiste dont les dissonances partagent une affinité avec Moine Théloniousde la musique. Porté par la basse sciée de Mingus et les polyrythmies turbulentes de Roach, le morceau crépite d’une synergie fougueuse et cinétique.

À l’opposé, « Fleurette Africaine », qui est devenu un incontournable du répertoire des concerts d’Ellington après la sortie de Money Jungle, possède une délicatesse chatoyante. Bien qu’Ellington ait affiché un côté lyrique dans ses ballades, son matériel uptempo sur Money Jungle – comme le propulsif “Caravan”, “Very Special” et le “Wig Wise” enjoué – portait l’empreinte d’un musicien qui savait instinctivement swinguer. .

Partie du même continuum

Jouer aux côtés de deux jeunes musiciens sur Money Jungle a semblé revigorer Ellington, qui a attaqué son piano avec une vigueur palpable et un sens provocant de la virilité musicale. Sa performance ultra-dynamique, ainsi que la fraîcheur de ses compositions nouvellement créées, ont montré qu’il était toujours une figure pertinente du jazz, quatre décennies après avoir commencé à se faire un nom. En tant que personne qui ne se contentait jamais de rester musicalement immobile, le pianiste était, en fait, autant moderniste que Mingus et Roach.

Mais bien que cela ait relancé sa carrière (le prochain album d’Ellington sera enregistré avec Jean Coltrane), Money Jungle ne concernait pas seulement le légendaire chef d’orchestre. Il s’agissait du respect et de l’admiration mutuels de trois musiciens, nés de la joie de leur collaboration. Le disque a révélé que, bien que le jazz ait ses factions et ses styles différents, les musiciens pouvaient trouver un terrain d’entente dans la pureté simple de leur amour pour jouer de la musique ensemble. Au début de leur carrière, Mingus et Roach semblaient être de jeunes arrivants contestant le statu quo représenté par des personnalités comme Ellington. La révélation Money Jungle a montré qu’ils faisaient tous partie du même continuum.

