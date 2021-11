Sommet sur le climat de la COP 26 : pas zéro d’ici 2050, mais des émissions bien inférieures à aujourd’hui

Certains pays imposent déjà des tarifs carbone sur les importations de certains biens, en particulier ceux qui dépendent de l’énergie dérivée des combustibles fossiles.

La promesse de New Delhi, lors du sommet sur le climat de la COP 26, de réduire à zéro les émissions nettes de carbone d’ici 2070 a surpris beaucoup car l’Inde avait semblé réticente à accepter une échéance. Des responsables discrets proposaient au bureaucrate standard de dire que l’Inde irait à Glasgow avec un état d’esprit positif, ce qui signifie que cela ne jouerait pas un rôle décisif.

Cependant, le Premier ministre Narendra Modi s’est engagé à mettre en place une capacité de production d’énergie non fossile de 500 GW d’ici 2030, date à laquelle 50 % des besoins énergétiques du pays seraient couverts par les énergies renouvelables. Le Premier ministre a déclaré lors du sommet sur le climat que l’Inde réduirait les émissions totales de carbone prévues d’un milliard de tonnes, encore une fois d’ici 2030, et réduirait également l’intensité carbone de l’économie à moins de 45% d’ici la fin de la décennie.

La plupart des pays riches se sont fixés des échéances plus précoces, autour de 2050. Cependant, la date lointaine de la Chine, 2060, a été considérée par beaucoup comme le pays n’en faisant pas assez. En effet, l’objectif lointain lui permettrait de continuer à implanter des centrales à charbon. Dans ce contexte, l’Inde 2070 encore plus lointaine pourrait également être perçue comme non significative et les négociations pourraient devenir délicates.

Cependant, étant donné le coût de l’exercice, il aurait été difficile pour l’Inde d’en faire plus en moins de temps. De plus, ce n’est pas comme si les pays riches affichaient beaucoup plus d’urgence, en termes de leurs propres plans, qu’ils ne l’ont fait à Paris en 2015. Les experts pensent que l’horizon 2070 donnerait à l’Inde l’opportunité nécessaire pour réaliser son développement ; pour que les pays en développement aient l’espace de se développer, les pays développés devront devenir beaucoup plus ambitieux quant aux objectifs nets zéro pour eux-mêmes qu’ils ne se sont fixés.

Étant donné que l’Inde est le troisième émetteur mondial de gaz à effet de serre, la lutte contre les changements climatiques et la réduction des émissions de carbone nécessiteraient un soutien financier et technologique majeur. Le Premier ministre a appelé les pays développés sur les promesses qu’ils ont faites de débloquer des fonds pour l’atténuation et l’adaptation et les a exhortés à aider la transition avec un corpus de 1 000 milliards de dollars, soit une multiplication par dix par rapport aux estimations précédentes.

Il n’est pas clair comment les pays développés réagiront à l’augmentation quantique par rapport aux niveaux fixés par eux ; il est difficile de voir des fonds de cette ampleur être engagés même si de nombreux autres pays ont élevé la barre dans leur transition vers l’énergie propre.

Les experts qui ont averti que le financement doit être à la fois transparent et mesurable doivent être pris en compte ; Sunita Narain l’observait récemment dans une chronique de Business Standard, ce n’est pas seulement l’ampleur du financement qui doit être décidée, mais aussi les règles qui régiraient le corpus pour que les transferts puissent être comptés et vérifiés. Narain a averti qu’une répétition du mécanisme de développement propre (MDP) compliqué, alambiqué et bon marché devrait être évitée.

Outre l’aide mondiale, l’Inde aura également besoin de sources de financement internes ; il est peu probable que des taxes sur le carbone soient prélevées au cours des prochaines années, mais il est possible qu’une sorte de taxe entre en vigueur par la suite. Certains pays imposent déjà des tarifs carbone sur les importations de certains biens, en particulier ceux qui dépendent de l’énergie dérivée des combustibles fossiles. Dans ce contexte, le résultat final du sommet du G20 a été décevant. Bien qu’il y ait eu unanimité pour mettre fin au financement international de la production d’électricité au charbon, aucun objectif n’a été fixé pour l’élimination progressive du charbon au niveau national.

