Sommet sur le climat du Jour de la Terre: les États-Unis vont-ils prendre les devants dans la lutte contre le changement climatique?

Jeudi, le président Joe Biden tentera de réaliser une gymnastique diplomatique: organiser un sommet des dirigeants sur le climat pour convaincre les pays de prendre des mesures plus audacieuses sur le changement climatique, tandis que les États-Unis sont encore en train de reconstruire leur propre crédibilité climatique après les années Trump.

Au cours de sa présidence, Donald Trump a démoli des dizaines de réglementations environnementales et a retiré les États-Unis de l’accord de Paris sur le climat, sapant les progrès mondiaux en matière de réduction des émissions.

“[Biden] entre dans ce sommet avec la nécessité de restaurer la crédibilité des États-Unis après quatre ans d’un président qui a nié l’existence du changement climatique et a fait tout ce qui était en son pouvoir pour saper les programmes aux États-Unis qui tentaient de réduire les émissions », a déclaré John Podesta, le fondateur du Center for American Progress et ancien conseiller climatique du président Obama, lors d’un point de presse.

Pour montrer que les États-Unis ont effectivement changé de cap, Biden publiera un nouvel objectif climatique 2030 avant l’événement, et l’administration a promis qu’il sera «ambitieux».

Le sommet sera l’un des battements de tambour qui s’accélèrent vers la grande conférence de l’ONU sur le climat de l’année: la COP 26, qui se tiendra à Glasgow, en Écosse, en novembre. En vertu de l’accord de Paris, tous les pays sont censés soumettre de nouveaux objectifs climatiques avant la conférence – cinq ans après la fixation des premiers objectifs lors de la signature de l’accord.

L’objectif est de mettre collectivement le monde sur la bonne voie pour empêcher une élévation de 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels.

Le département d’État américain a décrit le sommet comme une opportunité pour les 40 dirigeants invités de révéler de nouvelles cibles conformes à cet objectif. On s’attend à ce que certains alliés américains le fassent, tandis que d’autres, dont la Chine, la Russie et le Brésil, semblent réticents à revenir à la diplomatie climatique centrée sur les États-Unis ou à intensifier l’action climatique aux côtés de leurs pairs.

L’apparence autour de l’action climatique peut sembler sans fin, mais alors que les États-Unis reprennent la scène mondiale, ce sommet sera une mesure importante de leur engagement et de leur influence sur l’action climatique à l’échelle mondiale.

Les États-Unis et d’autres grands émetteurs abandonneront de nouveaux objectifs climatiques

Le niveau d’ambition du nouvel objectif climatique américain pour 2030 sera probablement la nouvelle la plus importante issue du sommet.

En 2015, le président Obama de l’époque a fixé le premier objectif climatique américain dans le cadre de l’accord de Paris (une contribution déterminée au niveau national, ou NDC): réduire les émissions de 26 à 28% d’ici 2025. Les États-Unis sont actuellement sur la bonne voie pour atteindre cet objectif en raison de la L’effet de la pandémie de Covid-19 sur les émissions, mais il est loin de ce que les climatologues estiment nécessaire. Pour maintenir en vie l’objectif de 1,5 Celsius, les pays doivent réduire leurs émissions de près de moitié d’ici 2030, selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

L’administration Biden visera probablement cette note élevée. Selon Bloomberg, les responsables envisagent un objectif de réduction des émissions entre 48 et 53 pour cent par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030. Cela mettrait les États-Unis dans la course avec les nations les plus ambitieuses.

Le deuxième émetteur le plus élevé, l’Union européenne, a proposé des réductions de 51% par rapport aux niveaux de 2005, tandis que le Royaume-Uni a proposé un objectif plus ambitieux de 63%. (Les différentes années de référence utilisées par chaque pays pour fixer ses objectifs climatiques rendent les comparaisons difficiles, mais le Groupe Rhodium les a calibrées – voir le graphique ci-dessous.)

Niveaux de réduction des NDC pour les États-Unis, l’UE et d’autres économies avancées.

Des milliers de scientifiques, des centaines de dirigeants de grandes entreprises et des organisations environnementales soutiennent un objectif américain d’au moins 50%. Une coalition de groupes de développement internationaux, cependant, soutient que les États-Unis devraient réduire leurs émissions d’au moins 70% pour tenir compte de leur responsabilité démesurée dans le changement climatique en tant que plus grand émetteur de gaz à effet de serre dans l’atmosphère au cours du siècle dernier.

Quel que soit le niveau d’ambition auquel le gouvernement Biden s’engage, la Maison Blanche est limitée par ce qui sera faisable sous les contraintes de la politique américaine, et en particulier du Congrès. Selon des études récentes, il est possible d’obtenir des réductions de 50% – certaines montrent que cela est même possible sans une législation fédérale approuvée à la fois par la Chambre et le Sénat, bien qu’une nouvelle législation augmenterait certainement considérablement les chances de succès.

Au-delà de la grande révélation de l’objectif américain, d’autres annonces à surveiller incluent de nouvelles cibles 2030 du Canada, du Japon et de la Corée du Sud. Les groupes environnementaux appellent toutes ces grandes économies à rejoindre le club des 50% – et le Japon, au moins, devrait le faire, a rapporté le New York Times.

Certaines nations seront probablement silencieuses au sommet

De nouvelles cibles des États-Unis et de leurs alliés pourraient aider à ressusciter l’accord de Paris et à faire du sommet un succès, mais le rassemblement virtuel mettra également en lumière les retardataires mondiaux – ceux qui ne veulent tout simplement pas respecter les règles américaines.

Dans la perspective du sommet, la Chine a clairement exprimé qu’elle ne se réalignera pas facilement avec une vision américaine de la coopération climatique entre les deux nations. Le président Xi Jinping n’a pas encore confirmé qu’il participera même au sommet. “La Chine n’est pas et ne sera pas” l’accompagnatrice “d’une campagne climatique centrée sur les États-Unis”, selon un article publié mercredi dans le Global Times, une société d’État, résumant le point de vue de plusieurs universitaires chinois.

Au cours des années Trump, Xi a continué de s’engager à lutter contre le changement climatique et a annoncé par surprise que la Chine s’efforcerait d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2060 lors de l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre dernier. Xi a également annoncé de nouveaux objectifs de la NDC en décembre, mais la Chine n’a pas officiellement soumis ces objectifs à l’ONU, ils pourraient donc encore changer.

L’envoyé spécial américain pour le climat, John Kerry, a effectué un voyage de dernière minute à Shanghai la semaine dernière pour tenter de convaincre ses homologues de prendre le train en marche américain. La rhétorique officielle de la Chine est restée critique à l’égard des États-Unis lors de sa visite:

“Ce sont les États-Unis qui ont annoncé leur retrait de l’Accord de Paris en 2017 et ont arrêté de mettre en œuvre leurs CDN, ce qui a empêché le monde d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris”, a déclaré vendredi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian.

En fin de compte, le voyage de Kerry a abouti à une rare déclaration de coopération entre les deux rivaux économiques, y compris un accord pour renforcer leurs actions climatiques respectives.

Li Shuo, un haut responsable de la campagne pour le climat à Greenpeace Asie de l’Est, a noté que Xi pourrait encore faire une annonce contenant de nouveaux objectifs climatiques sur le territoire chinois avant le sommet du Forum de Boao, souvent appelé Forum économique mondial de la Chine.

Cependant, il sera politiquement difficile pour la Chine de modifier ses objectifs climatiques, qu’elle a officialisés dans son 14e plan quinquennal en mars, selon un ancien haut responsable du département d’État qui a demandé l’anonymat en raison de la sensibilité du sujet. Il est possible que la Chine annonce un nouvel objectif en dehors de la portée du 14e plan quinquennal, comme mettre fin à son financement des centrales à charbon à l’étranger ou réduire les émissions de gaz à effet de serre sans CO2, ont-ils déclaré, mais les attentes sont limitées pour ce que la Chine servira à ce sommet.

Ce n’est pas seulement la Chine – d’autres grandes économies abordent le sommet avec une certaine hésitation ou un déni pur et simple. Lors d’une visite en Inde la semaine dernière, Kerry a fait pression sur le pays pour qu’il fixe un objectif d’émissions nettes nulles, mais aucune annonce n’a été faite. Au lieu de cela, le ministre indien de l’Environnement a souligné l’importance de l’action des plus grands émetteurs historiques du monde.

La Russie, fraîchement sanctionnée par les États-Unis pour le piratage de SolarWinds, participera au sommet mais ne semble pas intéressée à relever ses faibles objectifs climatiques. Si la Russie reste récalcitrante, le pays pourrait mettre en danger les objectifs de Paris, étant donné qu’il est le cinquième émetteur mondial.

Pendant ce temps, le Brésil, le septième plus grand émetteur, a également repoussé les États-Unis avant les pourparlers. Les deux pays ont négocié un accord pour arrêter la déforestation en Amazonie, mais . a rapporté qu’un règlement final n’était pas attendu par le sommet. Le Brésil a demandé un milliard de dollars d’aide étrangère au départ, tandis que les représentants américains ont insisté sur le fait qu’ils ne paieront qu’une fois qu’ils constateront des progrès, à savoir une baisse de la déforestation cette année.

L’autre face du leadership climatique: le financement climatique

Les dirigeants des petites îles et des pays à faible revenu, notamment la République démocratique du Congo, le Gabon et les îles Marshall, ont également été invités à assister au sommet. L’une de leurs principales préoccupations devrait être le manque d’aide climatique des pays développés, a déclaré Robert Bradley, directeur de la connaissance et de l’apprentissage au NDC Partnership, qui aide les pays en développement à établir et à poursuivre des objectifs climatiques.

«L’ensemble de l’accord de Paris est basé sur une contrepartie», a-t-il déclaré: les pays en développement devraient réduire leurs émissions aux côtés des pays développés, mais en retour, ils ont droit à un soutien financier. En 2009, les pays développés se sont engagés à mobiliser 100 milliards de dollars par an en financement climatique pour ces pays, mais ils n’ont pas réussi.

Au cours de sa présidence, Obama a accepté de fournir 3 milliards de dollars pour le Fonds vert pour le climat, qui soutient les projets d’atténuation et d’adaptation des pays en développement, mais Trump n’a pas livré les 2 milliards de dollars restants. La semaine dernière, dans sa proposition de budget, Biden a prévu 1,2 milliard de dollars pour le fonds. «C’est certainement très utile», a déclaré Bradley, «je ne pense pas que quiconque dira que cela suffit.»

Un homme et une femme font du vélo dans les rues inondées de La Lima, au Honduras, le 11 novembre 2020, après que l’ouragan Iota a provoqué des précipitations catastrophiques dans le pays.Seth Sidney Berry / SOPA Images / LightRocket via .

Alors que les pays à faible revenu sont confrontés à des conflits économiques accrus en raison de la pandémie, un soutien est plus que jamais nécessaire.

«Ces pays comptent dans certains cas des centaines de millions d’habitants et pourraient donc bien être les principaux émetteurs de l’avenir si nous ne les aidons pas à s’engager sur la bonne voie de développement», a déclaré Bradley, ajoutant: «bien fait, ils peuvent utiliser des technologies plus propres et des investissements plus résilients pour sortir des millions de personnes de la pauvreté et améliorer la vie de leurs populations. »

Des annonces de financement supplémentaires sont attendues lors du sommet. La Corée du Sud prévoit d’annoncer une interdiction du financement du charbon, ce qui serait important car le pays a été le troisième plus grand financier des projets charbonniers à l’étranger. Le département américain du Trésor publiera également une stratégie complète de financement climatique, qui jettera plus de lumière sur la manière dont le pays entend aider les autres pays.

Pour voir si les dirigeants sont à la hauteur du titre de «leader du climat», vous pouvez vous connecter au sommet virtuel ici jeudi et vendredi.