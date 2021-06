Sommet UE-États-Unis: un eurodéputé français furieux se retourne contre un bloc «faible» face au resserrement de la réunion de Biden | Monde | Nouvelles

in

L’eurodéputé du Rassemblement national a affirmé que l’Union européenne n’avait “aucun mandat” pour parler au nom des États membres en ce qui concerne les relations entre le bloc et les États-Unis. M. Rivière a fait valoir qu’en matière d’affaires internationales et d’alliances géopolitiques, se ranger du côté des États-Unis en tant que bloc pourrait compromettre les relations avec la Russie.

Le régime de Vladimir Poutine, a affirmé M. Rivière, est géographiquement plus proche de l’UE et les relations avec la Russie doivent être préservées.

Une alliance avec les États-Unis sur la politique étrangère, indépendamment des multiples divergences entre les États membres de l’UE sur la question, ne ferait qu’envenimer les relations avec le président Poutine.

Il écrit : « Le sommet États-Unis-Union européenne met en lumière la faiblesse de l’UE au niveau international. Jamais dans son histoire l’Europe n’a si peu pesé dans la diplomatie mondiale.

« Sa vision d’un monde guidé par le multilatéralisme et dans lequel les nations européennes ne sont qu’un protectorat américain n’est pas adaptée aux défis du temps présent.

« Cette posture de soumission, même si les Etats-Unis sont ses alliés, lui fait épouser l’obsession anti-russe des Américains, alors que la réalité géographique devrait le pousser au réalisme d’un partenariat renouvelé.

« Plus encore, afficher l’Union européenne comme un interlocuteur international, alors que les intérêts propres des États membres sont si divergents, est au mieux une utopie mondialiste au pire une erreur historique.

Il a poursuivi : « Certaines Nations ont plus à perdre que d’autres : ainsi la France, avec ses territoires d’outre-mer, son espace maritime, ses armes nucléaires et sa place au Conseil de sécurité de l’ONU, peut et doit avoir une politique mondiale.

« Parce qu’il n’y a pas de peuple européen, il ne peut pas y avoir de diplomatie européenne.

« L’UE s’approprie une compétence pour laquelle elle n’a pas de mandat, et elle le fait au détriment des Nations, au premier rang desquelles la France.

Cela survient alors que les États-Unis et l’Union européenne ont convenu d’une trêve dans leur conflit de près de 17 ans sur les subventions aux avions, suspendant pendant cinq ans un ensemble de tarifs de l’ère Trump qui avait envenimé les relations entre eux.

Les deux parties se battent depuis 2004 dans des affaires parallèles à l’Organisation mondiale du commerce concernant les subventions accordées au constructeur d’avions américain Boeing et à son rival européen Airbus, qui, selon chacune, exposaient l’autre à une concurrence déloyale.

Ils ont convenu en mars d’une suspension de quatre mois des droits de douane sur 11,5 milliards de dollars de marchandises allant du fromage et du vin de l’UE au tabac et aux spiritueux américains, ce que l’OMC avait sanctionné.

Les entreprises ont jusqu’à présent payé plus de 3,3 milliards de dollars en droits de douane.

Mardi, ils ont annoncé qu’ils supprimeraient les tarifs pendant cinq ans, tout en travaillant sur l’accord global sur les subventions qu’ils avaient envisagé en mars.

“Avec cet accord, nous mettons à la terre le différend Airbus-Boeing”, a déclaré le chef du commerce de l’UE, Valdis Dombrovskis, dans un communiqué lors d’un sommet UE-États-Unis avec le président américain Joe Biden.

La représentante américaine au Commerce, Katherine Tai, a déclaré que les deux parties s’étaient entendues sur des déclarations claires sur le soutien qui pourrait être accordé aux gros producteurs d’avions civils. Ils travailleraient également à contrer les investissements dans les avions par “des acteurs non marchands”, a-t-elle déclaré, se référant spécifiquement à la Chine.

“Nous nous sommes engagés dans une coopération significative”, a-t-elle déclaré.

Les États-Unis et l’Union européenne ont convenu de mettre en place un groupe de travail sur la question, de fournir un financement aux conditions du marché, d’être transparents sur le financement de la R&D, d’éviter un soutien qui nuirait à l’autre partie et de coopérer pour lutter contre les « pratiques non marchandes » ailleurs .

Airbus a déclaré qu’il se félicitait de la trêve qui mettrait fin aux tarifs “perdant-perdant”, qui avaient également été imposés aux avions.