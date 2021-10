Sommets sur 52 semaines, creux sur 52 semaines : 147 actions ont atteint des sommets, 37 scripts à de nouveaux creux dans un contexte de volatilité

Sur le S&P BSE 200, quatre actions – ABB India, Canara Bank, Cholamandalam Investment and Finance Company et TVS Motor Company ont atteint de nouveaux sommets en 52 semaines

Les indices de référence du marché boursier indien se négociaient de manière volatile, où BSE Sensex et Nifty 50 ont tourné dans les deux sens vendredi. L’ESB Sensex a atteint jusqu’à présent le plus haut de la journée de 61 132 et le plus bas de 59 104. Alors que NSE Nifty a atteint un sommet de la journée à 17 915,85 et a atteint un creux de 17 613,10 jusqu’à présent. Au milieu de cette session agitée, aucune action n’a atteint un nouveau plus haut ou plus bas de 52 semaines sur l’indice Sensex à 30 actions. Sur le S&P BSE 200, quatre actions – ABB India, Canara Bank, Cholamandalam Investment and Finance Company et TVS Motor Company ont atteint de nouveaux sommets en 52 semaines.

Au total, 147 actions ont atteint leur nouveau sommet de 52 semaines sur l’ESB, notamment Arihant Foundations & Housing, Ankit Metal & Power, Digjam, Duroply Industries, Greenpanel Industries, Gujarat Containers, Minda Corporation, Orissa Bengal Carrier, Royal India Corporation, Tanla Platforms, Tilak Ventures, Trishakti Electronics & Industries et Universal Autofoundry, entre autres. Alors que 37 actions ont touché leur nouveau plus bas de 52 semaines sur l’ESB. Il s’agissait de Aarti Drugs, Adishakti Loha et Ispat, CarTrade Tech, Generic Pharmasec, Getalong Enterprise, Indian Bright Steel Co., Indostar Capital Finance, Krsnaa Diagnostics, SBL Infratech, Shyam Metalics and Energy, Srei Infrastructure Finance, Strides Pharma Science, Vikas Proppant & Granit, et Windlas Biotech.

À la Bourse nationale (NSE), 34 actions au total ont atteint des sommets de 52 semaines et 23 actions ont atteint leur plus bas de 52 semaines. Les actions atteignant des sommets en 52 semaines comprennent 3i Infotech, ABB India, Arihant Foundations & Housing, Art Nirman, Barbeque Nation Hospitality, Canara Bak, Cholamandalam Investment and Finance Company, Creative Newtech, Digjam, Greenpanel Industries, Jayaswal Neco Industries, Jindal Poly Investment et Finance Company, McDowell Holdings, United Spirits, Minda Corporation, Pioneer Distilleries, Sangam (Inde), Sikko Industries, Tanla Platforms, Tilaknagar Industries, Triveni Turbine et TVS Motor Company.

Alors que les actions qui ont atteint des creux de 52 semaines étaient AstraZeneca Pharma India, Bombay Burmah Trading Corporation, Cartrade Tech, IndoStar Capital Finance, Jubilant Pharmova, Krsnaa Diagnostics, Marine Electricals (Inde), Madhav Copper, Medicamen Biotech, Pasupati Acrylon, Ramco Systems, Supreme Engineering et Vertoz Advertising, entre autres.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.