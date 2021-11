Sommets sur 52 semaines, plus bas sur 52 semaines : Airtel, HDFC, L&T parmi 200 actions pour atteindre de nouveaux sommets sur l’ESB ; 40 actions à de nouveaux plus bas

L’indice Sensex à 30 actions planait près de 60 700, tandis que le NSE Nifty régnait au-dessus de 18 100

BSE Sensex et Nifty 50 étaient des sociétés de négoce lundi après avoir acheté des poids lourds indiciels tels que Infosys, HDFC Bank et TCS, entre autres. L’indice Sensex à 30 actions planait près de 60 700, tandis que le NSE Nifty régnait au-dessus de 18 100. Au cours de la séance d’aujourd’hui, seuls trois – Bharti Airtel, Housing Development Finance Corporation (HDFC) et L&T – ont atteint leurs sommets respectifs de 52 semaines. Les actions de Larsen & Toubro (L&T) ont dépassé leur précédent record de 1 982 Rs pièce, atteint jeudi la semaine dernière. Alors que les cours des actions Airtel et HDFC ont franchi le sommet de leur session précédente et ont atteint respectivement 746 Rs et 3 021,10 Rs chacun.

Un total de 200 actions ont atteint leur nouveau sommet sur l’ESB lundi. Les noms de renom incluent ACC, Chalet Hotels, Century Plyboards (I), Cenlub Industries, DCM, Digjam Ltd, Goldstone Technologies, Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL), InterGlobe Aviation (IndiGo), Indo-city Infotech, Macrotech Developers, Mtar Technologies , Page Industries, PB Fintech (Policybazaar), Sigachi Industries, SJS Enterprises, Tanla Platforms, Tata Elxsi, TCI Industries, Thermax et Torrent Power Ltd. D’un autre côté, 40 actions ont atteint leur nouveau plus bas de 52 semaines, jusqu’à présent sur Lundi. Ceux-ci incluent Aarti Drugs, Arihant Institute, CarTrade Tech, Chemcon Specialty Chemicals, Den Networks, Natural Biocon (Inde), PB Fintech, Sigachi Industries, SJS Enterprises, Sun Retail, Suvidhaa Infoserve, Trans Financial Resources, Vikas Proppant & Granite et Windlas Biotech, entre autres.

À la Bourse nationale (NSE), un total de 94 actions ont atteint des sommets de 52 semaines et 21 actions ont atteint leur plus bas de 52 semaines. Les actions atteignant des sommets sur 52 semaines comprennent ACC, Adani Enterprises, Adani Transmission Ltd, Archidply Decor, Art Nirman, Asahi India Glass, Borosil, BSE, Central Depository Services (Inde), Century Plyboards (Inde), DCM, Digjam, eClerx Services, Godha Cabcon & Insulation, Goldstone Technologies, Indo Thai Securities, Jindal Worldwide, Jindal Poly Investment and Finance Company, KEI Industries, Laxmi Cotspin, Larsen & Toubro Infotech, McDowell Holdings, Metropolis Healthcare, Minda Industries, Mirza International, Procter & Gamble Hygiene et Health Care, Safari Industries (Inde), Sikko Industries et WABCO India, entre autres.

Alors que les actions qui ont atteint des creux de 52 semaines étaient Aegis Logistics, Chemcon Specialty Chemicals, Den Networks, Granules India, IOL Chemicals and Pharmaceuticals, Iris Business Services, Madhav Copper, PB Fintech et Windlas Biotech, entre autres.

