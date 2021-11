Sommets sur 52 semaines, plus bas sur 52 semaines : Bharti Airtel parmi 183 actions pour atteindre de nouveaux sommets sur l’ESB ; 13 actions à de nouveaux plus bas

Parmi les grands noms à avoir atteint de nouveaux sommets, citons Bharti Airtel, Adani Enterprises et Adani Green Energy. (Photo : REUTERS)

Les indices de référence nationaux étaient en hausse avec des gains mercredi, le S&P BSE Sensex se situant au-dessus de 58 800, gagnant 0,25% tandis que le Nifty 50 oscillait autour de 17 550, en hausse de 0,30%. Bank Nifty a également progressé avec des gains, avec un zoom de plus de 1% pour regagner la barre des 37 700. Les indices midcap et smallcap ont surperformé les indices de référence. Au milieu de la dynamique positive du marché, un total de 80 actions ont atteint leur plus haut sur 52 semaines sur l’ESB tandis que 183 actions ont atteint leur plus haut sur 52 semaines sur l’ESB. Parmi les grands noms à avoir atteint de nouveaux sommets, citons Bharti Airtel, Adani Enterprises et Adani Green Energy.

Les actions atteignent un sommet de 52 semaines sur l’ESB

Sur BSE Sensex, Bharti Airtel était le seul titre à avoir atteint un nouveau sommet de 52 semaines mercredi. Le script a atteint un sommet de Rs 781 par action avant de réduire certains gains. Parmi les autres grands noms à avoir atteint de nouveaux sommets en matière d’ESB figurent Adani Enterprises, Adani Energy, Escorts, Birlasoft, Raymond, Shipping Corporation of India, Trident Limited, KEI industries, KPI Global Infrastructure, Latent View Analytics, Solar Industries et Rajesh Exports, entre autres. . D’un autre côté, un total de 13 actions ont touché leur plus bas niveau de 52 semaines mercredi. Il s’agit notamment de Sun Retail, Sigachi Industries, Spandana Sphoorty, Astrazeneca, Niraj Cement Structurals, entre autres.

Bas et hauts NSE

Au NSE, parmi les 80 actions qui ont atteint de nouveaux sommets, 3i Infotech, Adani Enterprises, Adani Green Energy, Borosil Renewables, GSS Infotech, Bharti Airtel, Indian Hotels, Indian Terrain Fashions, KPIT Technologies, McDowell Holdings, Mtar Technologies, TCI Express, Triveni Engineering, Tata Teleservices, entre autres. D’un autre côté, 11 actions ont été vues établissant de nouveaux plus bas sur 52 semaines. DFM Foods, Spandana Sphoorty, Vertoz Advertising, Sigachi Industries, entre autres.

Meilleurs gagnants de volume

En termes de volume, les données de NSE ont montré que Vodafone Idea était l’action la plus active sur NSE avec 25,74 actions crore se déplaçant entre les investisseurs. Cela a été suivi par JP Power avec 5,54 crores d’actions échangeant la main sur NSE. GTL Infrastructure, Reliance Communications, Tata Power, Yes Bank et Zee Entertainment Enterprises figuraient parmi les autres actions les plus négociées en termes de valeur.

