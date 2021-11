Sommets sur 52 semaines, plus bas sur 52 semaines : L&T, SBI parmi 191 actions pour atteindre de nouveaux sommets sur l’ESB ; 15 actions à de nouveaux plus bas

L&T a atteint un nouveau sommet de 1 912,85 Rs, et les actions SBI ont atteint 528,25 Rs chacune. Image : .

BSE Sensex et Nifty 50 se négociaient en baisse de plus d’un demi pour cent mercredi, en raison de la vente massive de poids lourds tels que ICICI Bank, ITC et Hindustan Unilever Ltd (HUL). Jusqu’à présent dans le commerce, l’indice des 30 actions a atteint le plus bas de la journée à 59 648, tandis que le NSE Nifty a abandonné les 17 800 niveaux. Au milieu de cette faiblesse, seules deux actions Larsen & Toubro (L&T) et State Bank of India ont atteint leurs sommets respectifs de 52 semaines sur S&P BSE Sensex. L&T a atteint un nouveau sommet de 1 912,85 Rs, et les actions SBI ont atteint 528,25 Rs chacune. Alors qu’aucune action n’a atteint un creux de 52 semaines sur S&P BSE Sensex jusqu’à présent mercredi.

Au cours des transactions de l’après-midi, 191 actions au total ont atteint leur nouveau sommet de 52 semaines sur l’ESB. Ceux-ci incluent Aditya Birla Fashion and Retail, Allcargo Logistics, Ankit Metal & Power, Bank of Baroda, Barbeque-Nation Hospitality, Canara Bank, Century Plyboards, Cosmo Films, DCM, Devyani International, Digjam, Greenpanel Industries, IIFL Finance, Jammu & Kashmir Bank, Lemon Tree Hotels, Mazagon Dock Shipbuilders, Minda Corporation, Monte Carlo Fashions, Oberoi Realty, Orient Cement, Raymond, Relaxo Footwears, Share India Securities, Sobha, Sun TV Network, Tatva Chintan Pharma Chem et TVS Motor Company.

D’un autre côté, 15 actions sont tombées à leur nouveau plus bas de 52 semaines sur l’ESB. Les actions étaient Aroma Enterprises (Inde), Bangalore Fort Farms, CarTrade Tech, Hathway Cable & Datacom, Magellanic Cloud, Ramco Systems, SBL Infratech et Sword-Edge Commercials, entre autres.

Sur le NSE, un total de 92 actions ont atteint de nouveaux sommets de 52 semaines et 8 scripts sont tombés à des plus bas de 52 semaines. Certains des noms de renom incluent 21st Century Management Services, 3i Infotech, Aditya Birla Fashion and Retail, Accuracy Shipping, Ambika Cotton Mills, Art Nirman, Arvind SmartSpaces, Automotive Stampings and Assemblies, Astra Microwave Products, Aurionpro Solutions, Bank of Baroda, Bharat Bijlee, Centum Electronics, CG Power and Industrial Solutions, Cosmo Films, Creative Newtech, DCM Nouvelle, eClerx Services, Garden Reach Shipbuilders & Engineers, Inox Wind Energy, Jindal Photo, Jindal Poly Investment and Finance Company, Man Infraconstruction, Mangalam Organics, McDowell Holdings, United Spirits, Mtar Technologies, Nahar Spinning Mills, Olectra Greentech, Pioneer Distilleries, Renaissance Global, Tilaknagar Industries, Tata Teleservices (Maharashtra) et VRL Logistics, entre autres.

Au contraire, Airo Lam, Cartrade Tech, ICICI Prudential Mutual Fund – ICICI Prudential Consumption ETF, Mahindra EPC Irrigation, Ramco Systems et Aditya Birla Sun Life Mutual Fund – Aditya Birla Sun Life Nifty IT ETF ont atteint de nouveaux creux en 52 semaines.

