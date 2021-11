Sommets sur 52 semaines, plus bas sur 52 semaines : les produits Tarsons parmi 210 actions devraient atteindre de nouveaux sommets sur l’ESB, 77 ont atteint de nouveaux creux

Sur l’ESB, 210 actions ont atteint de nouveaux sommets de 52 semaines tandis que 78 se négociaient à de nouveaux plus bas de 52 semaines.

Sensex et Nifty, lundi, cherchaient à récupérer une partie des pertes subies la semaine précédente. S&P BSE Sensex était au-dessus de 57 500 tandis que NSE Nifty 50 a regagné 17 100. Le commerce du matin a connu une forte volatilité alors que le VIX indien a dépassé les 22 niveaux. Sur l’ESB, 210 actions ont atteint de nouveaux sommets de 52 semaines tandis que 78 se négociaient à de nouveaux plus bas de 52 semaines. Pendant ce temps, sur NSE, 69 actions se sont négociées à des valeurs élevées de 52 semaines et 77 étaient en baisse à des plus bas de 52 semaines. Parmi les actions atteignant de nouveaux sommets, citons Tarsons Products, Trident, Raymond, Rajesh Exports et Shipping Corporation of India.

Outre BEML, Rajesh Exports, Raymond, Shipping Corporation of India et Trident, Escorts Finance, Hilton Metal Forging, Jindal Photo, Indus Finance, Orient Tradelink et Sintex Plastics Technology ont atteint de nouveaux sommets en 52 semaines. D’autre part, Akzo NobelAptus Value Housing Finance, Bayer Cropscience, Chemcon Specialty Chemicals, Indigo Paints, JM Financial, Sadbhav Engineering, Spandana Sphoorty et Ujjivan Small Finance Bank, entre autres, ont chuté près des plus bas.

Sur NSE, 3i Infotech, BEML Limited, KPI Global Infrastructure, Omkar Specialty Chemicals, Tarsons Products, Tata Teleservices (Maharashtra), Lyka Labs, Shipping Corporation of India et Sarthak Metals Limited ont été parmi les actions à avoir atteint de nouveaux sommets en 52 semaines. . Pendant ce temps, Akzo Nobel, Amara Raja Batteries, Bajaj Consumer Care, Bajaj Healthcare, Bayer CropScience et Colgate Palmolive figuraient parmi les actions à s’être négociées à de nouveaux plus bas de 52 semaines.

Parmi les choquants de volume sur NSE lundi figurait Visagar Polytex Limited. Plus de 2 crore d’actions de la société se sont déplacés entre les investisseurs, 16,69 fois plus que la moyenne d’une semaine. Sintex Plastics Technology Limited a été le deuxième volume choquant où 1,61 crore d’actions ont été échangées entre les investisseurs, 7,38 fois plus que la moyenne sur 1 semaine.

