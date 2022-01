Sommets sur 52 semaines, plus bas sur 52 semaines : Pidilite, Globus parmi 369 actions pour atteindre de nouveaux sommets sur l’ESB ; 6 actions au plus bas

Au total, 369 actions ont atteint des sommets en 52 semaines à la Bourse de Bombay (ESB), tandis que six actions étaient à de nouveaux creux à midi.

Les taureaux ont maintenu le contrôle sur la rue Dalal mercredi alors que les indices de référence continuaient de s’échanger dans le vert au milieu d’indices mondiaux mitigés. Alors que S&P BSE Sensex a récupéré 60 000 points et était en hausse de 144 points, le NSE Nifty 50 était en hausse de 45 points, oscillant autour de 17 850. L’indice Bank Nifty a augmenté de 1,67% tandis que les marchés plus larges se sont échangés de manière mitigée. Au total, 369 actions ont atteint des sommets en 52 semaines à la Bourse de Bombay (ESB), tandis que six actions étaient à de nouveaux creux à midi.

Actions qui ont atteint des sommets et des creux de 52 semaines sur l’ESB

Un total de 369 actions sur l’ESB a atteint un sommet de 52 semaines mercredi après-midi, tandis que six actions ont atteint un plus bas de 52 semaines. Globus Spirits, Pidilite Industries, Vardhman Textiles Ltd, Asian Paints, ESAB Finance, Astral Ltd figuraient parmi les actions qui ont atteint un sommet de 52 semaines sur l’ESB. Alors que six scripts, dont Brandbucket Media & Technology Ltd, Janus Corporation, Mirae Asset Hang Seng TECH ETF, Motilal Oswal Nasdaq Q 50 ETF, Star Health et Valiant ont atteint des creux de 52 semaines mercredi après-midi.

Les actions qui ont atteint un plus haut et un plus bas sur 52 semaines sur NSE

Sur le total des titres cotés à la NSE, 126 ont atteint un sommet de 52 semaines. Parmi les actions qui ont atteint un sommet de 52 semaines figurent Vardhman Textiles, Tata Teleservices, Tips Industries, Schaeffler India Limited, Radico Khaitan, Pidilite, Megasoft et Lloyds Steels Industries Limited. Star Health était l’une des cinq actions qui ont atteint un creux de 52 semaines sur le NSE. Outre Star Health, le fonds commun de placement DSP – DSP Nifty 50 Equal Weight ETF, HEC infra Projects et Motilal Oswal Mutual Fund – Motilal Oswal Nasdaq Q 50 ETF a atteint un creux de 52 semaines.

Meilleurs gagnants et perdants sur Sensex, Nifty 50

Sur l’ESB Sensex, Bajaj Finserv, Bajaj Finance, Kotak Mahindra Bank, Asian Paints, Axis Bank, ICICI Bank, HDFC Bank, Tata Steel, Maruti, M&M, SBI, Titan, Bharti Airtel, ITC, Nestlé, HUL et HDFC étaient en tête gagnants. Tech Mahindra, Infisys, Wipro, HCL technologies, TCS, NTPC, Ultratech Cement, RIL, IndusInd Bank, Sun Pharma, PowerGrid, L&T et Sun Pharma, HDFC Bank et Dr Reddy ont été les grands perdants de l’ESB.

Du côté de NSE Nifty50, Bajaj Finserv, Bajaj Finance JSW Steel, Kotak Mahindra Bank et IOC ont été les meilleurs gagnants. Tandis que Tech Mahindra, Infosys, Wipro, HCL Technologies et Tata Consumer Products Ltd. figuraient parmi les principaux perdants.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.