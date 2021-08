Somnath Promenade, parc des expositions : voici tout ce que PM Modi inaugurera au Gujarat le 20 août

in

Le Premier ministre Narendra Modi, le 20 août, posera la première pierre et inaugurera une flopée de projets à Somnath dans le Gujarat par visioconférence.

La promenade de Somnath, l’enceinte du temple reconstruit de Old (Juna) Somnath et le centre d’exposition de Somnath sont quelques-uns des projets que Modi inaugurera. Modi posera également pratiquement la première pierre du temple Shree Parvati pendant l’événement.

Modi est le président de la Shree Somnath Trust, la fiducie qui maintient et gère le complexe du temple de Somnath, l’un des lieux de culte les plus importants du pays.

Développée dans le cadre du Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual, Heritage Augmentation Drive (PRASHAD) et couvrant 1,48 km, la Somnath Promenade a été construite au coût de Rs 47 crore.

En décembre 2018, le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, alors président national du BJP et administrateur du Shree Somnath Trust, a posé la première pierre du projet. La promenade commence à Sagar Darshan, la maison d’hôtes à côté du temple, et culmine au Triveni Sangam – le confluent des rivières Hiran, Kapila et mythiques de Saraswati. La promenade vise à empêcher l’érosion côtière tout en ajoutant des installations pour les milliers de pèlerins qui arrivent pour le darshan.

Le centre d’exposition de Somnath dans les locaux du centre de facilitation touristique présente une exposition de pièces démontées de l’ancien temple. Les sculptures portent la marque de l’architecture du temple de style Nagar.

Le Shree Somnath Trust a achevé la reconstruction de l’enceinte du temple pour Rs 3,5 crore. Également appelé temple Ahilyabai, le temple a été construit par la reine Ahilyabai d’Indore lorsqu’elle a découvert que l’ancien temple était en ruines.

Le temple Shree Parvati proposé sera construit au coût de 30 crores de roupies.

Shah, le ministre en chef du Gujarat Vijay Rupani, le vice-ministre en chef Nitin Patel et le ministre du Tourisme de l’Union G. Kishan Reddy devraient tous assister à l’événement.

