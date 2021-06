Somorrostro et Ariznabarra se partagent les points et font match nul 1-1

in

06/06/2021 à 23:33 CEST

Le match qui s’est déroulé ce samedi à Le Malecon et qui a affronté le Somorrostro et à Ariznabarra il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux prétendants. le Somorrostro voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Lagun Onak par un score de 2-1. Du côté de l’équipe visiteuse, le Ariznabarra est venu de battre 5-1 à domicile à Urgatzi KK lors du dernier match joué. Avec ce résultat, l’équipe Musco est huitième après la fin du match, tandis que le Ariznabarra est neuvième.

La première moitié du match a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe de Vitoria, qui a créé le lumineux avec un but de Sannadi à la 17e minute, après quoi la première période s’est conclue sur un score de 0-1.

La deuxième mi-temps a commencé face à l’équipe Musco, qui a obtenu le match nul avec un but de Xabi Cortezon à 52 minutes. Finalement, le duel s’est terminé par un 1-1 au tableau d’affichage.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Somorrostro a donné accès à Ito Oui Koldo pour Fano Oui Pablo Coscolin, Pendant ce temps, il Ariznabarra a donné le feu vert à Martinez, Viana, Allava Oui Image de balise Guillermo Gonzalez pour Sannadi, Riverol, Ismaël Oui Lomba.

L’arbitre a décidé de mettre en garde sept joueurs. Du côté des locaux, le carton jaune est allé à Txopi et par le Ariznabarra admonesté Château, Riverol, noble aristocrate, Martinez, Ismaël Oui Jon aizpuru.

Avec ce résultat, le Somorrostro il obtient 27 points et le Ariznabarra avec 24 points.

Le lendemain, l’équipe de Ibón Etxebarrieta affrontera contre Sodupe, Pendant ce temps, il Ariznabarra de Jonatan Torio sera mesuré par rapport Balmaseda.

Fiche techniqueSomorrostro :Tear, Adrián Celador, Txopi, Xabi Cortezón, Artabe, Eneko Iriondo, Pablo Coscolin (Koldo, min.74), Bilbao, Alday, Fano (Ito, min.73) et UkerdiAriznabarra :Castillo, Lopez, Lomba (Guillermo Gonzalez, min. 85), Sannadi (Martinez, min. 62), Euken Herrojo, Riverol (Viana, min. 62), Jon Aizpuru, Zannouti, Hidalgo, Olano et Ismael (Alava, min. 69)Stade:Le MaleconButs:Sannadi (0-1, min. 17) et Xabi Cortezón (1-1, min. 52)