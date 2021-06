Somozas a battu Polvorín 0-1 et jouera la finale des éliminatoires de la promotion de la troisième division

in

13/06/2021 à 22:03 CEST

le Somozas a gagné 0-1 à Baril de poudre lors de la demi-finale des éliminatoires de promotion de troisième division qui s’est déroulée ce dimanche dans le Municipale d’A Cheda., Pendant ce temps, il Somozas a pu sortir de la compétition pour Choco. Suite à ce résultat, le Somozas Il disputera la finale des éliminatoires de promotion de troisième division, où il se battra pour le titre de champion des éliminatoires de promotion de troisième division.

Pendant la première partie du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

En seconde période est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a sorti son marqueur avec un but de Luis Nuño juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 87, concluant le duel avec un résultat de 0-1 à la lumière.

Avec ce triomphe, le Somozas Il sera en finale des éliminatoires de la promotion de la troisième division, à un pas de devenir champion de la compétition.