Somozas reçoit les Alondras le cinquième jour

30/04/2021 à 17:31 CEST

Samedi prochain à 17h30 se jouera le match de la cinquième journée de la deuxième phase de la troisième division, qui affrontera le Somozas et à Alouettes dans le Pardiñas.

le Somozas arrive au cinquième jour avec l’illusion de récupérer des points après avoir perdu le dernier match contre le Arenteiro par un score de 5-0. Depuis le début de la compétition, les locaux n’ont gagné dans aucun des quatre matches disputés à ce jour dans la deuxième phase de la troisième division avec un chiffre de 41 buts en faveur et 29 contre.

Du côté des visiteurs, le Alouettes a réussi à vaincre le Bergantiños 2-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Vilariño Oui Luismi, il vise donc à profiter de l’inertie gagnante dans le fief des Somozas. À ce jour, sur les quatre matchs joués par le Alouettes Dans la deuxième phase de la troisième division, il a remporté deux d’entre eux et a un solde de 37 buts marqués contre 21 buts reçus.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Somozas ils ont perdu deux fois en deux matchs joués jusqu’à présent, de telle sorte qu’ils sont une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont plus de chances que prévu. En tant que visiteur, le Alouettes ils ont été battus deux fois lors de leurs deux matchs joués, des chiffres qui montrent des lacunes dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Pardiñas, en fait, les chiffres montrent six défaites et un nul en faveur de la Somozas. La dernière fois qu’ils ont joué au Somozas et le Alouettes Dans cette compétition, c’était en janvier 2020 et le match s’est terminé par un match nul 0-0.

En ce qui concerne leur position dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, on peut voir que les visiteurs sont en avance sur leur rival avec une différence de deux points. Les locaux, avant ce match, sont à la sixième place avec 41 points au classement. Quant au rival, le Alouettes, est en cinquième position avec 43 points.