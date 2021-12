Son a dit qu’il serait un succès à Man Utd, en tant qu’alternative Prem nommée

La légende de la Premier League, Park Ji-sung, estime que l’attaquant de Tottenham Son Heung-min serait un succès à Man Utd.

Son, 29 ans, a été l’un des joueurs les plus impressionnants de Tottenham ces dernières années. Son partenariat meurtrier avec Harry Kane la saison dernière lui a permis de marquer 22 buts et d’en aider 17 de plus dans toutes les compétitions.

Kane n’a pas encore atteint sa meilleure forme cette fois-ci, bien que Son cause toujours beaucoup de problèmes aux défenseurs. L’international sud-coréen est sur sept buts en 19 matches jusqu’à présent. Cela inclut les grèves récentes contre Brentford et Norwich City en Premier League.

Son a fait preuve d’une grande loyauté envers Tottenham, malgré son échec à remporter un trophée sous les ordres de Mauricio Pochettino ou Jose Mourinho. Il n’est pas étonnant que les fidèles des Spurs l’aiment tellement.

Les rumeurs suggèrent qu’un énorme transfert en Premier League pourrait avoir lieu impliquant l’attaquant. Cependant, il faudrait que ce soit une offre majeure pour éloigner Son du côté d’Antonio Conte. Les Spurs devraient également subir une grave chute pour qu’il envisage même de partir.

Néanmoins, son compatriote Park, qui a remporté quatre titres Prem et une Ligue des champions avec Man Utd, estime que Son serait un succès pour les Red Devils.

L’ancien milieu de terrain a déclaré à Goal : « Il a déjà fait ses preuves en Premier League et je pense qu’il est assez bon pour très bien faire à United.

« Le seul problème mineur serait qu’il n’obtiendrait peut-être pas son maillot n°7 préféré car Cristiano Ronaldo est déjà là ! »

Park a ensuite nommé un compatriote sud-coréen qui réalise des performances impressionnantes pour un rival anglais.

« Mais si je devais choisir quelqu’un d’autre que Fils [for United], je dirais soit Hwang Hee-chan des Wolves, soit Lee Kang-in de Majorque, qui ont tous les deux un bon potentiel en tant que joueurs.

Un homme de Man Utd vise «plus d’action»

Pendant ce temps, Le tireur de Man Utd, Tom Heaton, vise à « donner le coup » après avoir joué en Ligue des champions mercredi soir.

Le gardien vétéran est entré en jeu à la mi-temps pour Dean Henderson, alors que les Red Devils ont fait match nul 1-1 avec les Young Boys.

« C’était génial », a déclaré Heaton dans une interview d’après-match. « Jouer à Old Trafford devant une salle comble, ça allait toujours être une sensation formidable.

Salah, Robertson et plus: les signatures clés de Liverpool sous la direction du directeur sportif Michael Edwards

« Étant venu ici en tant que visiteur, j’ai toujours aimé ça, mais pour porter le maillot domicile, mes premiers débuts en compétition ont évidemment été un moment brillant. J’ai adoré chaque minute.

«Mais, oui, vous franchissez la ligne blanche, l’accent est évidemment mis sur le travail.

« Maintenant, j’ai juste envie de plus. Je me sentais bien et je veux démarrer à partir d’ici.

Euro Paper Talk: Rangnick prend contact alors que Man Utd prévoit une signature irréelle de la star de l’Atletico