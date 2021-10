son annonce émouvante et originale

Nouvelles connexes

Camilo (27 ans) et Eva Luna (24) ont de la chance. Six ans après avoir commencé leur relation et après presque deux ans de mariage, le couple de chanteurs a annoncé via ses réseaux sociaux que deviendront parents pour la première fois dans les prochains mois. Ils ont publié la nouvelle avec le lancement de leur nouveau thème commun, Indigo, le même prénom qu’ils ont choisi pour leur fils.

« Indigo. C’est déjà sorti. Allez voir la vidéo. Enregistrez-vous quand vous la voyez pour la première fois et téléchargez vos réactions aux bobines et tiktok. Nous vous aimons », a écrit Camilo dans la nuit de ce mercredi 13 octobre sur ses réseaux sociaux , mentionnant Evaluna et invitant ses followers à voir son nouveau clip vidéo, découvrir sa nouvelle chanson et, à son tour, connaître une nouvelle dont le couple est très excité.

Pendant l’écoute de la chanson, dans la production audiovisuelle, on observe une succession d’images dans lesquelles le couple amoureux montre le test de grossesse positif et l’intestin naissant d’Evaluna. Les deux ont joué dans un moment aussi spécial qu’émouvant d’annoncer la nouvelle à leurs familles et à leurs proches.

Quelques heures après la sortie d’Indigo et après avoir ému leurs followers, les deux ont publiquement partagé leur enthousiasme pour la grossesse d’Evaluna. « Maintenant, tout sent meilleur et a meilleur goût… Soyons papas ! » ont-ils écrit sur leurs réseaux sociaux respectifs. « Nous avions hâte de partager avec vous la plus belle nouvelle que nous ayons reçue. Dieu nous a choisis pour être les parents d’Indigo et nous nous sentons tellement chanceux de le voir arriver et s’épanouir. Nous vous aimons et vous remercions d’être toujours avec nous à chaque étape. La tribu grandit « , ont-ils commenté dans la publication, remerciant tous leurs abonnés pour leur amour et partageant plusieurs images des deux.

Son histoire d’amour

Camilo et Evaluna ils se sont rencontrés en 2014, lorsqu’ils se sont mis d’accord sur le lancement d’un produit capillaire. Ils avaient donc tous les deux un partenaire et leur rencontre n’a produit qu’un échange de mots. Ce n’est qu’un an plus tard, après avoir mis fin à leurs relations respectives, que l’interprète de Kesi a contacté le Vénézuélien. Le reste appartient à l’histoire.

Le couple d’artistes se sont fiancés en 2018 et ils ont célébré leur mariage en février 2020 après cinq ans de fréquentation. Camilo et Evaluna ont dit « oui, je veux » lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à Miami et à laquelle ont assisté environ 350 invités. Maintenant, près de deux ans après ce moment, le couple a franchi une nouvelle étape dans leur relation et ils attendent avec impatience l’arrivée de leur premier enfant.

