son ascension fulgurante et ses contrats exclusifs

Tokyo changé la vie de Ursula Corberó (32 ans). Pour de bon. Pour toujours. Son personnage mythique de voleur d’élite au nom de capitale japonaise a pris un tournant dans sa carrière et l’a conduit à ascension soudaine fulgurante dans le monde. Depuis 2017, tout le monde sait qui elle est et partout où va la Catalane, elle ne passe pas inaperçue.

Aujourd’hui, l’actrice fait ses adieux à cette figure populaire au masque Dalí incontournable, mais pas à tous les triomphes et avantages qu’il a généré. La casa de papel, qui présentera ses cinq derniers chapitres ce vendredi 3 décembre, met un terme à son parcours réussi.

« Cela a été une révolution un peu difficile à gérer, même si elle est aussi précieuse », a déclaré Úrsula Corberó il y a un peu plus de deux ans, dans une interview à Efe. Et c’est grâce à la fiction, devenue la série espagnole la plus populaire au monde, l’interprète s’est fait connaître hors de nos frontières. Surtout auprès du jeune public.

Úrsula Corberó dans la présentation des cinq derniers chapitres de ‘La casa de papel’. Gtres

Avec La casa de papel, Corberó a également réalisé de grandes distinctions de l’industrie du divertissement. En 2017, elle a reçu le prix MIM de la meilleure actrice dramatique et en 2018 le prix Iris de la meilleure interprétation féminine. En 2020, elle a également reçu la nomination pour la meilleure performance féminine dans une mini-série ou une télésérie aux Platinum Awards.

Dans le sillage de la fiction d’ailleurs, la petite amie de Chino Darin (32) a obtenu de nouveaux projets. Certains au sein de l’industrie de la télévision et du cinéma et d’autres liés à des secteurs qui vont au-delà du petit et du grand écran, tels que Musique. En 2018 il a participé au clip vidéo When You Look at Me C. Tangana (31) et cette année elle est devenue la star de One day, la collaboration réussie de Doua Lipa (26), J. Balvin (36) et Mauvais lapin (27). Cette dernière, un projet porté par son petit-ami à Buenos Aires, pendant le confinement.

Au cours des quatre dernières années, la carrière de l’interprète de Tokyo s’est également étendue à l’industrie de la musique. La publicité. Úrsula Corberó est devenue la revendication d’entreprises reconnues. Il a collaboré avec des marques telles que Maybelline, Calzedonia ou Springfield. De plus, en 2018 elle était l’image de la collection Bvlgari Fiorever et en 2019 des campagnes des magasins Falabella. Un an plus tard, elle a collaboré avec le designer français Simon Porte Jacquemus et est aujourd’hui l’ambassadrice de la marque de cosmétiques japonaise Shiseido et un contributeur à la récente proposition de Loewe.

Ces derniers contrats correspondent non seulement à sa reconnaissance mondiale par La casa de papel, mais aussi à sa succès sur les réseaux sociaux, où il donne généralement de la visibilité aux entreprises avec lesquelles il travaille. En mai 2018, Úrsula Corberó s’est imposée comme l’espagnol le plus suivi sur Instagram, avec plus de cinq millions de followers. Aujourd’hui, même s’il n’occupe pas la même place – il a été détrôné en 2020 par Ester Exposito (21) – compte 24 millions de followers, révélant son ascension fulgurante et sa popularité impressionnante. L’actrice catalane a également profité de sa renommée et de son triomphe sur la plateforme susmentionnée pour montrer son soutien à des causes sociales telles que Greenpeace.

Parmi ses reconnaissances, sa deuxième position figure également dans la liste des actrices espagnoles les plus sexy, préparée par le magazine Glamour en 2020 et dans laquelle se démarquent également d’autres interprètes reconnues telles que Penelope Cruz (47) ou Blanca Suárez (33). Mais la participation de Corberó à des publications de mode, un secteur dans lequel elle est devenue une référence, va au-delà des classements populaires. Le Catalan a été couverture de publications importantes comme Vogue, InStyle ou The Laterals Magazine, dont il s’est vanté sur ses réseaux sociaux à succès.

Úrsula Corberó et Miguel Herrán à la ‘première’ des derniers chapitres de ‘La casa de papel’. Gtres

Fin d’une étape

Ce mardi 30 novembre, quatre ans après sa première et après avoir remporté un succès impressionnant en Espagne et hors de nos frontières, les protagonistes de La casa de papel ont assisté à la première du dernier volet de la série qui met fin à l’étape la plus importante et spéciale d’Úrsula Corberó et une grande partie de ses compagnons.

Son apparence était plus que prévu et n’a pas déçu. L’actrice, rendant hommage à son personnage, Tokio, portait une robe noire très moulante pleine d’ouvertures sur le côté et une collection à base de nœuds avec deux coquillages sur le front. Corberó a posé seule et avec son partenaire, Miguel Herran (25), Rio dans la série.

