Son casting de Dark Materials: où vous avez déjà vu les acteurs

James McAvoy (Lord Asriel Belacqua)

Pour être tout à fait honnête, je ne pense pas que je pourrais jamais imaginer une autre personne plus parfaite pour jouer le père de Lyra, Lord Asriel Belacqua, que James McAvoy dans His Dark Materials. L’acteur est important au cinéma et à la télévision depuis un certain temps maintenant, donc je ne serais pas surpris si vous l’avez déjà vu.

Pour juste un échantillon de tous les films dans lesquels James McAvoy a joué, il a joué des rôles dans Les Chroniques de Narnia : Le Lion, la Sorcière et l’Armoire, a joué Charles Xavier dans la série X-Men, a fait du doublage avec des films comme Gnomeo et Juliet et le film classique de Noël, Arthur Christmas, ont eu le rôle principal dans le film à suspense, Split, qu’il a repris plus tard dans Glass, et a eu plusieurs autres rôles.

En termes de télévision, il a également participé à de nombreuses émissions, notamment un rôle dans la version britannique de Shameless, State of Play, Children of Dune de Frank Herbert, Watership Down, etc.