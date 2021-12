Maîtres de l’Univers : Son créateur a perdu la vie à 80 ans | INSTAGRAM

Le créateur du maître des jouets de l’univers, Mark Taylor, a perdu la vie à 80 ans dans sa propre maison, ce alors qu’il était accompagné de sa compagne qui s’est chargée de faire la déclaration via ses réseaux sociaux.

Le créateur de ces jouets, qui font partie de MattelIl essayait de faire des figurines liées au futur, à l’espace et à la fantaisie, donc ses créations ont été influencées par cette idée.

Votre enfance était sûrement pleine de ces personnages que Mark a créé et vous ne le saviez pas, malheureusement, aujourd’hui, nous avons la nouvelle qu’il s’est reposé.

Ses créations ont été une grande révolution, des figures très intéressantes qui ont connu un grand succès, il était le créateur de He Man, Skeletor, Château de Grayskull beaucoup plus.

Chaque personnage qu’il a conçu avait déjà un petit comique là où son histoire était racontée, le but était d’amener ces jouets à la télévision et au cinéma, ce qu’il réaliserait.



Les fans de Mark Taylor lui ont dit au revoir sur les réseaux sociaux.

Les jouets lui ont fait acquérir une grande notoriété, mais grâce à la pression du créateur des jouets et de l’équipe créative, il a dû changer un peu d’environnement et s’est tourné vers une autre entreprise.

Dans un documentaire Netflix intitulé Toys That Made Us, vous pouvez apprécier un peu plus l’histoire complète des maîtres de l’univers, ainsi que l’esprit de son créateur qui nous a devancé en cours de route.

Nous espérons que Mark Taylor pourra reposer en paix et démissionner rapidement pour ses proches, sa famille et ses amis.