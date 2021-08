“Son état reste critique” – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Au cours des dernières semaines, l’état de santé de Vicente Fernández a été au centre des médias, car pendant les 18 derniers jours, le chanteur a été admis en soins intensifs dû au fait que il s’est écrasé dans sa chambre de son ranch “Les trois poulains” le 6 août dernier.

Dans le dernier rapport médical publié le lundi 23 août, le Dr Luis Arturo Gómez a indiqué que les améliorations qui peuvent présenter “Le charro de Huentitan“” Serait très subtil “, car sa santé est toujours critique, mais stable.

“Son état reste critique, mais reste stable. Neurologiquement, il est toujours éveillé avec des états fluctuants dans son état, du sommeil à l’éveil, vous comprenez. En condition ventilatoire, reste dépendant d’un ventilateur, même avec un effort respiratoire spontané, mais nécessite une assistance respiratoire, les respirations spontanées étant alternées. Par rapport à le neurologique, cela va être un état, comme cela a été mentionné à plusieurs reprises, cela va être très lent et fait partie du même processus morbide, donc les changements seront très subtils au fil du temps, donc l’état continue d’être stable et nous ne sommes pas exempts de toute éventualité », a informé le docteur Gómez.Le médecin étranger a souligné que l’interprète a été traité correctement (Photo: . / Francisco Guasco / File)

De même, les médecins ont souligné que la famille Fernández a demandé un deuxième avis, c’est pourquoi l’interniste, Timothée Hernandez rendu visite au chanteur de San Antonio, Texas.

D’après le docteur Jamais Lopez Gonzalez, directeur général de l’hôpital Country 2000, le spécialiste a souligné que Fernández est traité correctement.

“Je vais me référer à un concept médical appelé deuxième avis, c’est une pratique médicale qui sert à connaître un autre avis différent de celui des médecins traitants, ceci afin de donner une plus grande sécurité dans la prise en charge du patient, et une plus grande sécurité aux membres de la famille. Hier, la famille a décidé de faire usage de ce pouvoir, de ce droit médical, un deuxième avis. Ce deuxième avis a été donné par un médecin des États-Unis, un interniste à l’hôpital méthodiste de San Antonio, au Texas, le Dr Timothy Hernández », a déclaré López González

Il a également souligné que n’a pas ajouté d’informations qui ont déjà été soumises.

«Il était à l’hôpital hier, a exploré le patient, examiné le dossier clinique, fait le tour de l’ensemble de l’hôpital et s’est entretenu avec les médecins traitants. Avec cela, le Dr Timothy a donné un avis: “M. Vicente Fernández est très bien traité.” Il n’ajoute aucun autre aspect, différent de ce qui se passe à l’hôpital“Il ajouta. Le rapport médical du chanteur n’aura lieu que le lundi à 15h00 (AP Photo / Refugio Ruiz)

Le directeur général de l’hôpital a mentionné que Avec le rapport du Dr Hernández, la famille Fernández et les médecins de Country 2000 sont plus calmes et plus en sécurité concernant les traitements et interventions chirurgicales qui ont été effectués pendant le séjour de l’interprète de One Million Springs en soins intensifs.

“L’avis de ce médecin a été très précieux pour les proches, également très précieux pour les médecins traitants, ce qui leur donne une sécurité. C’est un excellent avis », a-t-il commenté.

Il a également conclu en annonçant que les rapports médicaux officiels ne seront effectués que les lundis à 15h00, suspendant ainsi les conférences les vendredis.

Source : Infobae