son évolution sera “très lente”

“En ce qui concerne le neurologique, cela va être un état et, comme cela a été mentionné à plusieurs reprises, cela va être très lent, et cela fait partie du processus de la maladie lui-même, donc les changements vont être très subtile à au fil du temps, donc l’état reste stable et nous ne sommes pas exempts de toute éventualité ».

De son côté, le médecin Ever Rodríguez a confirmé que ce week-end, Don Vicente a reçu une évaluation d’un médecin américain à la demande de la famille de l’interprète de “Malgré tout”.

Pour se dire au revoir, le chanteur a annoncé la date de son dernier concert, qui se tiendra au stade Azteca et sera gratuit. (Instagram)

«Je vais faire référence à un concept médical appelé deuxième avis. C’est une pratique médicale qui sert à connaître un avis différent de celui des médecins traitants afin de donner une plus grande sécurité dans la prise en charge du patient et une plus grande sécurité aux membres de la famille. Hier, la famille a décidé de faire usage de ce pouvoir, de ce droit médical. Ce deuxième avis a été donné par un médecin des États-Unis, un interniste de l’hôpital et un méthodiste de San Antonio, au Texas, le Dr Timothy Hernández », a expliqué Rodríguez.