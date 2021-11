Octavio Ocaña : Son ex Nerea Godínez ferme « enfin » son Instagram | INSTAGRAM

Cela fait plusieurs semaines que le cher acteur, Octavio Ocaña, a perdu la vie après une persécution par les les autorités Et depuis que cela s’est produit, sa famille a demandé justice, s’assurant que les rapports de police n’étaient pas ce qui s’était réellement passé, quelque chose qui d’ailleurs n’a pas été résolu jusqu’à présent.

Cependant, ce n’était pas tout ce que cette polémique est revenue, car sa fiancée Nérée Godinezqui était son la mariée À cette époque, elle a partagé des photos et des vidéos avec lui de nombreuses fois et a reçu des opinions et commentaires négatifs par les internautes.

Au début de la situation là-bas, il fermerait sûrement son réseaux social, car selon elle, elle ne voulait pas être impliquée dans la polémique ni l’appeler attention des médias ou s’impliquer dans ce domaine, cependant, il répondait à des interviews sur une partie de certains programmes et partageait également de nombreuses déclarations dans son Instagram.

Avec cela, il prouvait le contraire de ses affirmations, cependant, il y a quelques heures, il a « enfin » fermé son Instagram officiel, bien que sans avoir rien dit à ce sujet.

On ne sait pas exactement quelle est la raison pour laquelle il a finalement décidé de voir ses réseaux sociaux fermés, puisqu’il avait été très actif et partageait sa grande douleur et aussi son amour pour la famille d’Octavio.



Octavio Ocaña et Nerea Godínez ensemble lors d’une de leurs sorties ensemble.

Certains internautes disent qu’elle cherchait la gloire et qu’elle s’était accrochée à cette terrible nouvelle pour se faire connaître, l’attirant l’attention de nombreux internautes et gagnant de nombreux followers.

Bien sûr, elle l’a nié, elle s’est défendue à plusieurs reprises et a également répondu à diverses accusations qui lui ont été faites dans différentes émissions, où ils soupçonnaient également qu’elle pouvait avoir quelque chose à voir avec sa perte, bien sûr, elle a nié ça carrément.

La famille d’Octavio Ocaña continue de demander justice et à ce stade, plus d’informations sont apparues à cet égard, certains rapports présumés du camion qui ont été analysés et qui montreraient que ce que les autorités ont dit n’était pas vrai, cependant, nous ne pouvons pas vous assurer de la situation. car l’information vient de divers médias officiels.