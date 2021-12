Son ex Nerea Godínez signale un vol sur la route

Octavio Ocaña : Son ex Nerea Godínez signale un braquage sur la grande route | INSTAGRAM

Après qu’Octavio Ocaña ait malheureusement perdu la vie sur la route, son ex-partenaire et fiancée Nérée Godinez elle a assisté à la scène, comme elle le dit, pour sentir sa présence et garder sa place.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa respecto al altar que le colocó en este lugar en donde sucedió todo, pues a pesar de que muchas personas llegan para dejarle flores a algún artículo religioso, también existen otras que decidieron tomar lo que estaba en le lieu.

C’est vrai, Nerea était chargée de signaler un vol à l’endroit où l’interprète de « Rivières Benito « , chaque semaine, vous visitez cet endroit et vous rencontrez des surprises qu’aucune occasion n’est aussi agréable que cette fois.

Il est important de se rappeler que l’acteur a été enterré dans sa ville natale, Belle villa, Tabasco, donc son ex-partenaire a également été vu visiter et passer du temps à cet endroit.

Ce Noël le autel se remplit de boissons, fleurs, parmi d’autres objets qui ont été volé du même endroit, une situation qui a grandement intrigué l’ex de l’acteur.



Nerea Godínez continue de partager ses moments avec Octavio et rapporte également tout ce qui s’est passé avec son autel.

« Aujourd’hui, comme chaque semaine, je suis allé lui laisser des fleurs et en arrivant, ou surprise, ils ont volé les fleurs que Noël apporte. Neta, WTF avec les gens, comme ils sont laids comme ça ! » Nerea s’est exprimée dans ses réseaux personnels.

Il a également mis une photo où l’on pouvait voir l’autel totalement vide, et ils ont vraiment pris le temps d’y assister et de tout emporter, une déception totale pour les fans et bien sûr son ex qui a été si remarquable.

