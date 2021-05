Son fils restaure parfaitement le camion de limonade des années 1970 en l’honneur de son père décédé ⋆ .

Le retour du camion à son ancienne gloire a pris plus de deux ans. (Photo: Liverpool Echo)

Un homme a restauré un camion de limonade Schofields des années 1970 à son ancienne gloire en mémoire de son père qui travaillait à l’usine.

Lorsque le père de Tony Morrison, Kenny, est décédé, il a commencé une chasse pour trouver le parfait camion Bedford TK. Lorsqu’il a trouvé celui qu’il voulait, il a commencé à travailler dessus pour le remettre en état de marche en hommage à son père.

Après l’avoir rendu au point où il pouvait conduire et fonctionner, Tony a également peint le camion dans les couleurs Schofields traditionnelles d’orange et de bleu.

Les camions de limonade Schofields étaient un spectacle classique sur les routes de Liverpool dans les années 1970 et 1980. les camions ont livré des boissons gazeuses comme de la limonade, du soda à la crème, du pissenlit et de la bardane dans les maisons locales.

L’usine où les boissons étaient préparées se trouvait sur Dalrymple Street à Everton et Tony s’y rendait souvent comme un enfant parce que son père y travaillait.

Et la chose préférée de Tony était d’accompagner son père dans son camion orange pendant qu’il effectuait ses tournées de livraison.

Le père de Tony, Kenny (à droite), est malheureusement décédé il y a trois ans. (Photo: Liverpool Echo)

S’adressant à l’ECHO, Tony a déclaré: “ Quand j’étais enfant, à partir d’environ six ans, j’allais toujours avec mon père à l’usine dans le vieux camion, livrant partout à Liverpool.

«Fondamentalement, cet endroit était comme la chocolaterie de Willy Wonka. Toutes les odeurs, toutes les bouteilles qui cliquetaient et tournoyaient le long des bandes transporteuses, c’était assez magique.

“ Je me souviens avoir levé les yeux et vu des gens en robe blanche, alors j’ai évidemment pensé que mon père m’emmenait à l’hôpital ou chez les médecins ou quelque chose comme ça. Mais ce sont évidemment eux qui ont créé la limonade.

Le père de Tony est mort il y a trois ans et le projet de camion était vraiment émouvant pour lui, mais il savait qu’il devait terminer la tâche à la mémoire de son père.

«Tout le monde se souviendra du camion Schofields Lemonade qui irait à toutes les portes de Liverpool», ajoute-t-il.

«Je me suis dit:« Que puis-je faire en son honneur? » J’ai en fait essayé de me procurer l’un des camions d’origine et parce que c’était il y a si longtemps, ils avaient tous été mis au rebut.

“ J’ai donc acheté une réplique de Bedford TK qu’ils ont utilisée, et à partir de là, elle a été entièrement restaurée aux couleurs Schofield et maintenant le wagon est de retour à son ancienne gloire.

“ J’ai tout fait moi-même et le camion est maintenant garé dans le jardin de devant de ma mère et de mon père. ”

Tony dit que le processus de restauration a été difficile et qu’il lui a fallu deux ans pour se déshabiller et construire à partir de zéro – mais il est ravi du résultat final de tout son travail acharné.

Tony a dû chercher haut et bas pour trouver le camion parfait à restaurer. (Photo: Liverpool Echo)

«Il m’a fallu environ 15 mois pour chercher la camionnette et j’en ai trouvé une à Birmingham», explique-t-il. “ C’est un Bedford TK, ce qu’ils avaient auparavant, mais ce n’est qu’une réplique et il a été complètement restauré.

“ Je l’ai ramené de Birmingham et il ne fera que 37 mi / h, alors je l’ai récupéré très lentement. C’est de la vraie vieille école et si vous montiez sur un scooter de mobilité, cela irait probablement plus vite.

Tony a commencé par le démonter jusqu’à son dernier boulon en bois et l’a restauré à ce à quoi il ressemblait aujourd’hui.

«Il m’a fallu environ deux ans et demi pour le faire», ajoute-t-il.

«C’est la passion, c’est le souvenir de tout cela. Tout le monde à Liverpool qui voit cela maintenant, cela les ramènera directement à la journée, il n’y a pas deux façons de le faire.

«Il y a tellement de gens qui s’arrêtent là où le wagon est garé pour venir y jeter un œil.

Le camion était un spectacle courant à Liverpool dans les années 1970, et Kenny livrait des boissons gazeuses aux ménages locaux. (Photo: Liverpool Echo)

“ C’est dans l’allée de ma mère et elle en est ravie parce que cela lui rappelle que mon père est toujours en vie. Les photos de mon père sont sur le wagon, donc ça lui donne l’impression qu’il est à la maison.

Tony dit que le simple fait de voir le camion l’aide à se sentir connecté avec son défunt père.

«Il y a toutes sortes de choses différentes qui me viennent à l’esprit et les souvenirs me reviennent toujours. Le truc émouvant à propos de moi en train de faire ce camion, j’ai l’impression que mon père était avec moi pour le faire.

Plus: Famille



«Le 4 mai, je conduis le camion au Fazakerley Community Federation Center sur Formosa Drive.

“ Ils ouvrent une nouvelle banque alimentaire et je descends avec le camion de 8h à 16h et nous allons distribuer des boissons gratuites aux gens qui viennent. J’adorerais que tout le monde vienne partager des histoires sur Schofields.

Avez-vous une histoire à partager? Nous voulons de vos nouvelles.

Contactez-nous: metrolifestyleteam@metro.co.uk.



PLUS: Le lien puissant de la nourriture et de la culture: “ Les recettes afghanes de papa m’ont ramené à la maison ”



PLUS: Couple transforme la baignoire en étang de jardin élégant pour seulement 50 £



PLUS: Maman qui pensait avoir une microtraumatismes répétés diagnostiquée avec la maladie de Parkinson à 35 ans

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();