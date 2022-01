son héritage dans l’histoire musicale de Medellín

Lundi dernier, le 3 janvier, le DJ, producteur et responsable culturel, Alexandre Velez, est décédé laissant un immense vide dans la scène électronique, artistique et culturelle de la ville et du pays.

« Alejo Vélez était un travailleur infatigable pour la scène musicale de Medellín à partir de la musique électronique. Les projets culturels, les groupes qu’il a intégrés, la pédagogie, les fêtes. C’était un pont important non seulement pour la performance musicale, mais aussi pour l’un des maillons essentiels de la scène musicale. qui est la circulation, la gestion et la formation des publics », explique Diego Londoño, journaliste.

Vélez, car il était reconnu comme DJ, c’était un homme qui aimait l’art, Il était toujours prêt à contribuer de ses connaissances au progrès et à la croissance de la scène musicale de Medellín, car il se concentrait non seulement sur la musique électronique, mais admirait également les sons du rock, du punk, du hip hop, de la musique indépendante et des sons alternatifs.

Dans les paroles de Felipe Grajales, directeur d’Altavoz : « L’héritage laissé par Alejo est très grand en termes d’union des secteurs de la musique. La capacité qu’il avait à rassembler les choses et à rassembler les gens, c’était incroyable. Il a beaucoup contribué à la musique de Medellín, il a parcouru plus de la moitié du monde en jouant et en apportant les sons de notre ville, ce qui nous a permis d’ouvrir les portes aux musiciens colombiens dans de nombreux endroits ».

Alejandro faisait également partie de la groupe punk Alopecia, Il a été dj et producteur, un pionnier dans la création du label Series Media et, en plus, il était un gestionnaire culturel qui a promu le potentiel de la musique comme outil de transformation des communautés à travers ses projets et ses idées.

« À un moment donné, lorsque quelqu’un écrira une histoire de la musique de Medellín au cours des deux ou trois dernières décennies, il passera en revue le rôle joué par Alejo et cette génération d’artistes liés à Series Media, en tant que musiciens mais aussi en tant que gestionnaires et articulateurs de la scène qui ont beaucoup fait grandir la scène, ils ont été des pionniers dans beaucoup de choses, des mêmes plateformes de distribution, à parler de ‘label’, quand personne n’en parlait ici, et même la distribution de musique gratuite. Alejo était une personne qui savait très bien évoluer dans le domaine indépendant, dans le domaine des boîtes de nuit, mais aussi du côté institutionnel, académique. J’avais développé une réflexion très profonde sur ce que devrait être le travail culturel autour de la musique ici à Medellín« Exprime Jorge Bejarano Barco, directeur culturel et conservateur de projets spéciaux au Musée d’Art Moderne de Medellín.

Pour Madeleine, DJ et artiste de la ville, Alejandro représentait un ‘tout’ car, au-delà de sa musique, sa façon d’être était ce qui le caractérisait vraiment, « Alejo, était un manager, un entrepreneur, un ami, un conseiller, une personne avec des principes super forts, sans prétention, qui a vraiment fait les choses par amour. Pas de bouche à bouche, mais de mots à l’intérieur. Parmi les rares personnes qui, je pense, ont vraiment fait les choses avec conviction, avec un amour pur, sans ambitions de gloire, de beignets et de choses comme ça ».

Les responsables culturels, les journalistes, les adeptes, les DJ, les artistes et les amis s’accordent à dire que le plus grand héritage qu’Alejo laisse pour son séjour sur cette terre est celui de fais ce que tu veux vraiment et aime. « Alejo nous a appris que musique indépendante, musique personnelle (celle que vous faites à la fin pour le plaisir), vous pouvez aussi faire le tour et voir la moitié du monde. La possibilité de faire de la musique dans ce coin du monde et de pouvoir atteindre d’autres latitudes comme l’a fait Alejo, dans tous ses voyages, toutes ses touches, sa gestion, dans ses projets avancés, toute l’énergie et tout, nous montre qu’il est possible », affirme l’artiste et gestionnaire culturel Jeihhco.

Selon Juliana Cuervo, DJ de Medellín, fondateur des collectifs MOVE et NÓTT, « Alejo était un grand tisseur de musique, d’histoires, de ponts. C’était un manager absolument spirituel, avec des idées incroyables, très inclusif sur le plan social et culturel et qui pensait surtout à la communauté. C’est pour moi son héritage : penser en communauté, tisser d’autres liens avec la musique, au-delà de la fête, il était un visionnaire de son temps, avec les premières vies de la ville, grâce à certains de leurs projets j’ai rencontré mes meilleurs amis. Alejo est, au-delà d’un mentor et d’un modèle, un grand ami ».

Un rêveur de la vie, une personne sensiblee qu’il avait un don incomparable des gens, un homme soucieux du monde, de la crise. Un voyageur infatigable que, bien qu’il ait voyagé à travers l’Asie, atteint l’Afrique, parcouru une grande partie du Japon, appris à connaître toute l’Amérique centrale, les États-Unis, n’a jamais oublié d’où il venait.

Il est venu dans la ville avec sa famille comme déplacé de San Carlos. Ses parents étaient des personnes de soutien qui ont marqué la façon d’être d’Alejo pour la vie. Même lorsque la guerre, l’injustice, la violence, les problèmes sociaux, le pays, étaient des thèmes qui faisaient de lui un être sensible, il n’a jamais abandonné son soutien à la communauté. Sa force et son courage l’ont amené à reconstruire sa vie, car il a toujours cherché à se dépasser malgré l’adversité.

Comme il est dit, José David Médine, ami et collègue d’Alejo, « il n’est pas resté à la place de la douleur, au contraire, il a fait sa vie de cette histoire. Il s’est forgé un style de vie très propre et indépendant. C’était un homme plein de force et de résilience. Il n’a jamais ressenti de haine. »

Pour cette raison et d’autres, le cœur d’Alejo Vélez manquera beaucoup à la musique et au peuple colombien. Ici, quelques souvenirs partagés par différents amis d’Alejo pour continuer à tisser sa mémoire.

José David Médine

J’en garde un très beau souvenir et c’est lorsque je l’ai rencontré pour la première fois au Musée d’Antioquia. Il jouait de la salsa à la Rencontre internationale des arts du Musée. Il était dans son rôle de DJ et on partait avec un groupe pour improviser, puis on rappait, il jouait plus tard de la salsa, puis on improvisait à nouveau, et il revenait et jouait de la salsa, on alternait par lots. Je me souviens beaucoup de lui pendant toutes ces années où nous avons travaillé ensemble au Patio Sonoro, puisque nous avons pu faire plus d’une vingtaine de concerts ensemble.

Madeleine

Je me souviens de la première fois où j’ai joué dans 9 + 1 rue, je venais d’arriver ici. Il m’a invité à jouer et m’a dit: « baisse le BPM » parce qu’il était toujours après moi, et j’étais très nerveux parce que je ne voulais pas faire les choses mal. Et il n’arrêtait pas de me dire « baisser le BPM » et je pensais juste qu’il faisait des choses horribles (rires).

C’est lui qui a immortalisé le « baby holi » à tel point que nous avons critiqué cette expression, grâce à lui et à un post sur Facebook, je pense que nous continuons tous à l’utiliser beaucoup plus longtemps. Et enfin, je me souviens beaucoup de son exercice dans une expérience avec José Luis, où il faisait une exploration avec des sons radio, comme très subversifs pour ainsi dire, et c’est celui qui m’a le plus marqué ; A cette époque, il ne savait pas qu’Alejo Vélez était un désobéissant civil, et disons qu’en matière de principes et d’idéaux il partageait beaucoup avec lui.

Jorge Bejarano Barco

C’était en 2009 et je commençais à travailler au MAMM en tant que coordonnatrice culture. Là s’est tenu « El Suiche », un programme de concerts de la musique indépendante de Medellín qui a fluctué à travers différents lieux. Alejo a fait une performance très impressionnante à ce moment-là. Ensuite, nous avons eu l’occasion de voyager au Festival Petronio Álvarez à Cali, et nous avons pris la route. Ce fut une expérience très enrichissante. Partagez avec lui et d’autres amis, en écoutant de la musique dont de nombreuses chansons étaient nouvelles pour moi. Cela m’a beaucoup nourri au niveau de la connaissance des sons et des groupes qui sonnaient il y a dix ans.

Julianna Cuervo

Avec Alejo j’ai plusieurs souvenirs. Je suis très excité parce qu’il a été l’un des premiers DJ à m’avoir invité à jouer. Je me souviens que c’était un défi, car Alejo jouait de tout, donc c’était laisser de côté cet ego que l’on met parfois dans la construction de ce que devrait être la musique, et clairement apprécier ses sons en tant que tels. Là, nous avons découvert ensemble que nous aimions beaucoup cette chanson de Magneto : « Vuela, Vuela » et il l’a jouée pour clore son set et j’ai le très beau souvenir d’eux deux la chantant à pleins poumons et dansant.

A plusieurs reprises, Alejo est allé au magasin de disques que j’avais avec Santiago Merino appelé Doce, c’était un patch très cool. On a échangé avec d’autres personnes d’autres types de musique. Ça me parait cool aussi, il voulait entremêler différents artistes. Je sens que l’héritage de l’art en général et du travail est quelque chose que j’ai appris de lui. Au-delà de ça, les moments de conversation, dans les moments très durs de ma vie, surtout l’année dernière. Il demandait toujours « Comment allez-vous ? » Il était très vulnérable dans ses sentiments. Il a su te dire « comme c’est agréable de te voir » et tu te sentais toujours chez toi quand tu étais avec lui.

Felipe Grajales

Je me souviens l’avoir toujours vu jouer sur de nombreuses scènes de la ville. Je l’ai toujours vu en concert avec de nombreux groupes de différentes choses, pas seulement de la musique électronique. Pendant de nombreuses années, environ depuis 2007 ou 2008, alors que je commençais tout juste ce sujet de gestion culturelle et artistique, il était toujours très accueillant, non seulement avec moi mais aussi avec beaucoup d’autres personnes.

Vole vole!

Tu n’as pas besoin de bagages (vole, vole)

En volant! (En volant)

Personne ne contrôle votre image

Vole vole!

Tu verras que tout est possible (vole, vole)

En volant! (En volant)

Réveille ton esprit

Volez haut Alejo Vélez.