Son Heung-min est blessé au mollet alors que Tottenham Hotspur perd l’attaquant clé

La défaite du derby de Tottenham Hotspur contre Chelsea a une autre révélation amère; L’attaquant clé Son Heung-min s’est blessé au mollet.

Son est une source vitale de buts, mais Antonio Conte a révélé lors d’une conférence de presse que l’attaquant ne serait pas disponible avant la pause internationale à la fin du mois.

Blessure au mollet de Son Heung-min: Tottenham Hotspur manquera Talisman

Spurs Silverware espère en danger avec la blessure au mollet de Son Heung-min

Antonio Conte a révélé que la blessure de Son n’était survenue qu’après la période de récupération après le choc de Chelsea.

Il a déclaré: «Le lendemain, Son a ressenti un peu de douleur dans ses muscles, dans sa jambe et il a passé un scanner. Maintenant, nous devons faire les bonnes évaluations de la part des médecins.

« C’est une blessure. Je ne sais pas mais ils pourraient probablement rester sans entraînement jusqu’à la fin de ce cycle, avant la trêve internationale.

Il est encore tôt, Son pourrait potentiellement revenir plus tôt. Mais il manquera certainement les prochains matchs. On ne sait pas si Son aurait commencé contre Morecambe en FA Cup, mais il manquera sans aucun doute au club en championnat.

Son a marqué ou aidé au moins un but depuis le match de Leeds United en novembre. Les Spurs auront plus que jamais besoin de lui, avec le défi de surmonter le déficit de 2-0 contre Chelsea en Coupe de la Ligue, ainsi que d’affronter à nouveau Arsenal, Leicester City puis Chelsea à la fin du mois.

Fils sous le temps

Même lorsque Son ne joue pas à la vitesse supérieure, il contribue toujours en termes de buts et de passes décisives. Cela dit, il a l’impression de se retenir ces derniers temps. Il est peu probable que sa blessure actuelle au mollet le tourmente auparavant. Mais, il a déjà joué un match avec un bras cassé et avait toujours un but à la fin.

Le club et le pays comptent sur Son, et il fera sans aucun doute de son mieux pour récupérer à temps pour soutenir la Corée du Sud. Le septuple footballeur asiatique de l’année manquera également beaucoup à ses fans dans son pays d’origine.

La blessure oblige Son à faire une pause. Les Spurs ont déjà connu une sorte de rupture avec les multiples reports dus à COVID. Mais, ils font face à un horaire chargé. Cela mettra potentiellement plus de pression sur Harry Kane et Lucas Moura, mais Son pourrait toujours être prêt à revenir début février avec la détermination de revenir sur le terrain et parmi les buts.

Les blessures offrent toujours une opportunité aux joueurs remplaçants de briller. Steven Bergwijn s’est déjà ragaillardi depuis l’arrivée de Conte, avec son brillant but et sa passe décisive contre West Ham United. Il est susceptible de figurer en l’absence de Son. Bryan Gil a produit la magie qui manquait aux Spurs contre Chelsea, et il pourrait avoir plus de chances sur le terrain d’évoquer quelque chose de spécial.

Tottenham doit respecter Morecambe et former une équipe qui fait le travail. Mais avec un onze de départ relativement solide, l’absence de Son signifie plus d’espace sur le banc pour des jeunes comme Dane Scarlett et Dilan Markanday. Scarlett a déjà présenté une poignée de fois et serait la plus susceptible d’entrer en jeu au fur et à mesure que le jeu progresse.

