Son Heung-min pourrait être sur la bonne voie pour égaler un record établi par Robbie Keane aux Spurs

Tottenham a connu une saison étrange jusqu’à présent.

Ils ont commencé brillamment sous Nuno Espirito Santo, remportant leurs trois premiers matchs et se plaçant plutôt en haut du tableau, mais il n’a pas fallu longtemps pour que la pourriture s’installe.

En effet, les Spurs iraient alors dans une forme épouvantable qui a abouti à ce que Nuno obtienne la côtelette après moins de six mois en charge dans le nord de Londres.

Antonio Conte a depuis pris les commandes et le navire se stabilise lentement mais sûrement. Les Spurs sont toujours à portée de main des quatre premiers et s’ils réussissent la fenêtre de janvier, ils pourraient faire un véritable effort pour une place en Ligue des champions.

Les Spurs ont connu une saison tumultueuse jusqu’à présent, mais malgré tout le carnage dans les coulisses, un homme est resté constant sur le terrain.

En effet, Son Heung-min a une fois de plus été à son meilleur niveau et, à notre avis, il est en passe de remporter le prix du joueur de l’année à Tottenham.

Il est difficile de plaider contre Son en remportant ce prix. Il est le meilleur buteur du club en championnat, alors que seul Sergio Reguilon peut se vanter de plus de passes décisives.

Comme toujours, le jeu de Son ne concerne pas seulement les buts et les passes décisives, il a également été l’un des joueurs les plus assidus des Spurs et il s’est parfaitement adapté aux méthodes de Nuno et de Conte.

Si Son devait remporter le prix du joueur de l’année des Spurs, cela représenterait la troisième fois qu’il recevrait cette distinction et, ce faisant, il entrerait dans l’histoire des Spurs.

En effet, un seul joueur dans l’histoire a réussi à remporter trois prix de Joueur de l’année à Tottenham – Robbie Keane, et Son pourrait être sur la bonne voie pour égaler le record de Keane.

