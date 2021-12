son « look » le plus viral, évalué dans une enquête internationale

Nouvelles connexes

Victoria Federica (21 ans) est devenue l’une des grandes découvertes de 2021. Même si elle était déjà connue pour être l’une des figures les plus médiatiques de la famille Bourbon, son côté personnel était un secret pour ceux qui ne faisaient pas partie de son environnement le plus proche jusqu’à en octobre dernier. Alors la fille du l’infante Hélène (58) et Jaime de Marichalar (58) a pris une décision importante qui a changé le cours de sa vie. Il a ouvert son profil Instagram personnel et a révélé certains détails. Ses rencontres avec des amis, ses voyages et nombre de ses activités quotidiennes sont devenus de notoriété publique.

A partir de ce moment, en plus, Victoria Federica a posé sur différents tapis rouges où il a partagé avec des influenceurs de renom et des personnages de divertissement de notre pays. La nièce de le roi Philippe (53) a montré ses plus beaux vêtements et il a montré sa proximité avec ceux qui n’ont rien à voir avec la Maison Royale. Cependant, elle s’est comportée comme une vraie royale et, comme toute reine ou princesse européenne, elle a fait étalage de son élégance et de sa bonne tenue. Pour lui, Il n’est pas surprenant que sa tenue la plus virale soit entrée dans une enquête internationale qu’est-ce que vous appréciez les meilleurs looks des représentants des différentes monarchies.

La petite-fille des rois émérites faisait partie de celles sélectionnées par le profil Instagram de la Royal Fashion Police, qui compte plus de 40 000 abonnés, pour déterminer les tenues royales les plus marquantes des 12 derniers mois. Victoria Federica a été apprécié pour son look le plus viral, l’impressionnant robe signée Lorenzo Caprile (54) qu’elle portait le 28 octobre au gala des Elle Awards, son premier tapis rouge.

Le « look » spectaculaire de Victoria Federica aux Elle Awards. Gtres

Le modèle en question était une pièce unique et longue, comme l’indique le protocole de cette célébration, en velours bleu –velours bleu– et avec une grande ouverture dans la zone gauche de la jupe qui laissait la jambe exposée. Sur le dos, il avait un décolleté en V vertigineux et les épaules, en pointe, généraient un effet de taille de guêpe.

Bien qu’il s’agisse d’un style de 10 et qu’il ait généré une grande répercussion internationale car il s’agissait du premier tapis rouge de Victoria Federica, finalement, la jeune femme n’a pas réussi à entrer dans le top six des meilleurs looks royaux, selon l’enquête réalisée par le profil susmentionné. d’Instagram. Cependant, C’est un grand honneur pour lui d’avoir rivalisé avec sa propre tante, la reine Letizia (49) et d’autres grands représentants des maisons royales européennes qui sont devenues une référence en matière de style. Tel est le cas de Kate Middleton (39), Béatrice Borromée (36) ou Sassa de Osma (33).

Victoria Federica, cependant, a été digne d’une publication mettant en lumière les moments mémorables des maisons royales, en ce qui concerne la mode. La fille de l’infante Elena avec d’autres jeunes membres de la famille royale –Catherine Nassau, Arietta morales (19) et Flore Vesterberg– a été pris en compte pour être montré avec l’une des meilleures tenues de 2021, la robe en velours bleu de Lorenzo Caprile, un pari qui a donné des indices sur l’énorme pouvoir que la fille de l’Infante Elena aurait dans l’industrie de la mode.

C’est ainsi qu’il a prévenu LA ESPAGNOL Arantxa Pérez, de l’agence PR & MANAG et experte en marketing d’influence, après que Victoria Federica a ouvert ses réseaux sociaux et posé pour la première fois sur un tapis rouge. L’expert a assuré à ce journal que bien que la nièce du roi Felipe ne puisse pas être classée comme influenceuse, pour l’instant, oui influencé par le fait d’appartenir à une élite. « Tous ceux qui font partie d’un cercle social comme le sien influencent oui ou oui, par exemple, dans l’habillement des jeunes de leur âge. » A cette époque, la spécialiste assurait à ce médium qu’il y aurait beaucoup de personnes qui suivraient son style, « mais surtout pour son exposition publique, pour être qui elle est ».

