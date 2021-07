Son mini maillot de bain ne la couvre pas, Celia Lora pose en couverture | INSTAGRAM

La belle modèle mexicain Celia Lora avait été très concentrée sur la création de contenu pour elle TIC TacCependant, elle s’est rendu compte que ses fans d’Instagram voulaient l’observer de manière coquette comme ils en avaient toujours l’habitude.

C’est pourquoi la belle fille d’Alex Lora del Tri était chargé de télécharger un La photographie dans un mini maillot de bain noir qu’elle portait d’Acapulco Guerrero avec beaucoup d’amour pour ses fans et avec une tenue qui est devenue sa préférée.

C’est une photographie sur laquelle il apparaît devant la caméra, observant la femme de face avec un regard à conquérir, montrant ses charmes et sa silhouette, qui est l’une des plus demandées sur les réseaux sociaux.

Après avoir téléchargé tant vidéos drôles Il n’y avait plus de séance photo attrayante pour un divertissement comme celui-ci, en plus de télécharger non seulement une photo mais deux d’entre elles dans l’autre, elle est appuyée sur la clôture de la piscine en regardant vers l’horizon comme si elle ne savait pas qu’ils prenaient des photos et montraient certains de ses tatouages ​​​​les plus cachés.

L’une des publications a plus de 100 000 likes et l’autre aussi pour ce qui montre qu’elle est devenue le centre d’attention dès sa mise en ligne et a réussi à amener ses fidèles abonnés à la soutenir et à amener plus d’utilisateurs sur votre profil Instagram dans lequel vous J’ai déjà près de 10 millions suiveurs.

Sûrement le moment de rencontrer ce nombre d’adeptes le célébrera à travers une autre séance photo dans laquelle il finira par conquérir les internautes et devenir l’un des favoris pour toujours.

Dans ses histoires, il a également partagé qu’il mangeait avec Lizbet Rodríguez qui a mangé une salade et pour sa part Lora a mangé un hamburger et bien sûr, ils ont montré à nouveau le grand amour qu’ils ont l’un pour l’autre.

Dans Show News, nous continuerons à partager toutes les nouvelles, les curiosités et toutes ces informations intéressantes qui émergent de cette belle jeune femme qui est également devenue l’une des influenceuses les plus puissantes et qui parvient à le convaincre de travailler avec elle en partageant toujours le meilleur histoires, vidéos et photos.