Son Moix en clé thérapeutique pour Majorque et Levante

10/01/2021 à 20h45 CEST

Majorque et Levante se rencontreront ce samedi à Son Moix en un match avec une clé thérapeutique pour deux équipes situées dans la zone médiane inférieure du tableau et qu’ils viennent de perdre lors de leurs deux derniers engagements contre Osasuna et Barcelone, respectivement.

L’équipe des Baléares, douzième avec huit, affrontera le choc après avoir ajouté un seul des douze derniers en jeu après les défaites contre l’Athletic de Bilbao (2-0), le Real Madrid (6-1) et Osasuna (2-3), et le match nul à domicile contre Villarreal (0-0).

Le fléau des blessures a fait des ravages sur les onze de l’entraîneur Luis García Plaza le mois dernier et les centraux sont toujours bas Antonio Raíllo, Alexandar Sedlar et le milieu de terrain Take Kubo.

L’absence du Japonais est particulièrement sensible pour l’équipe majorquine, avec des problèmes de genou qui l’ont empêché de sauter sur le terrain de Bernabeú en seconde période, juste au moment où il jouait le mieux.

García Plaza récupère deux des défenseurs blessés, Pablo Maffeo et Franco Russo, qui cette semaine ont repris l’entraînement et pourront également compter sur Íñigo Ruiz de Galarreta et Ángel Rodríguez, qui ont réapparu dimanche dernier contre Osasuna.

L’entraîneur madrilène a décidé que le vétéran jouera dans le but Manolo Reina, titulaire incontesté sous les bâtons lors des quatre dernières saisons, au détriment du Slovaque Dominik Greif.

Majorque doit ajouter les trois points en jeu contre l’équipe levantine pour maintenir une distance prudente avec la zone de relégation et, surtout, pour dissiper les doutes que les derniers résultats défavorables ont pu générer.

Levante joue à Majorque la chose la plus proche d’une finale, spécialement pour l’entraîneur Paco López, qui malgré le fait qu’il semble toujours avoir le soutien du président Quico Catalán, doit réagir après un début de saison discret.

Un mauvais résultat, et encore plus si la défaite s’accompagne aussi de mauvais sentiments, laisserait Paco López dans une situation délicate dans les prochains jours, puisque Levante pourrait aller se reposer dans la Ligue dans les places de relégation pour la première fois cette saison.

Le devant Dani Gómez ne pourra pas jouer en raison d’une amygdalite, José Campaña, Enis Bardhi, Mickaël Malsa et Roberto Soldado sont blessés pour ce match, tandis que Paco López récupère Vezo et Dani Cárdenas, souffrant de douleurs musculaires depuis une semaine.

Le nombre élevé de blessés laisse peu de marge de manœuvre à Paco López. Miramón et Clerc ont une place garantie dans le onze, tandis que Mustafi, Postigo et Duarte ont plus d’options que les autres pour être dans la formation de départ, Tant que le technicien maintient le 1-4-4-2 et ne change pas, là encore, en défense de cinq.

– Alignements probables :

Majorque : Reine; Maffeo, Russo, Valjent, Olivan ; Sauvez Séville, Baba ; Dani Rodríguez, Kang In Lee, Lago Junior, Fer Niño.

J’ai soulevé: Aitor; Miramón, Mustafi, Postigo, Clerc ; De Fruits, Radoja, Melero, Cantero; Morales, Roger.

Arbitre: Alejandro Muñíz Ruíz (Comité galicien).

Stade: Visitez Majorque.

Heure: 16.15.