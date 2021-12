Son neurochirurgien a révélé qu’il est très sérieux

Vicente Fernández : Son neurochirurgien a révélé qu’il était très sérieux | .

Malgré le fait que l’on s’occupe beaucoup des informations sur l’état de santé du célèbre chanteur, Don Vicente Fernández, l’un de leurs chirurgiens qui les soigne était chargé de confirmer que son état est très grave.

C’était à la télé « Venez la joie » où il a été présenté Francisco López González, le sien neurochirurgien, révélant que la santé du célèbre s’est beaucoup détériorée ces dernières heures.

Malheureusement, il a prononcé les mots suivants : « L’état de santé de Vicente est grave« Indiquant le journaliste du matin au sujet des déclarations faites par ce médecin, informant qu’un des poumons de l’artiste est sur le point de s’effondrer, quatre mois après avoir été hospitalisé à Guadalajara pour une chute c’est ce qui provoque l’intensité depuis plusieurs mois maintenant.

Il a également été rapporté que les médecins sont très au courant de lui, qu’ils publieront le rapport médical officiel le « Le Charro de Huentitlán », où vous pouvez savoir exactement ce qui vous attend, son épouse Cuquita Abarca L’hôpital Country 2000 attend les résultats depuis plusieurs heures.

Vicente Fernández Jr. est également à l’intérieur de l’hôpital à partir de 9 heures du matin, espérant que tout se passe bien avec son père et qu’il puisse se rétablir, bien que son plus jeune fils Gerardo Fernández ait également signalé qu’il était très fatigué et que les temps étaient durs.

Son père continue la trachéotomie et a demandé à ses fans de prier pour lui en cette période de besoin.

Selon les rapports médicaux émis le 30 novembre, il indiquait que Vicente Fernández avait une inflammation des 10 voies respiratoires inférieures, il a donc à nouveau eu besoin d’une assistance respiratoire, d’un ajustement de sa médication et également d’un transfert en soins intensifs pour le maintenir avec une meilleure vigilance contre n’importe quel evenement.

Cette complication de santé a obligé les médecins à prendre des mesures préventives élevées et un examen plus approfondi du patient, ils ont dû s’étendre au tractus gastro-intestinal et jusqu’à présent, ils n’ont trouvé aucun trouble préoccupant dans ce domaine.