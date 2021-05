Son Of Sam: choses à retenir sur le tristement célèbre tueur en série avant de regarder les docu-séries Netflix

Entre juillet 1976 et juillet 1977, le tueur de calibre .44 (fils de Sam) a abattu et tué six victimes à New York.

À partir des premières heures du matin du 29 juillet 1976, et par intermittence jusqu’au 31 juillet 1977, le calibre .44 Killer (identifié plus tard comme Fils de Sam, alias David Berkowitz) a effectué huit fusillades différentes, tuant six et blessant un huit supplémentaires dans le processus. Au cours des 12 mois de règne de terreur, Son of Sam s’est principalement attaqué aux jeunes femmes victimes et aux hommes qui les accompagnaient, souvent à leurs rendez-vous, dans le Bronx et dans le Queens, bien que son dernier acte de violence se soit produit à Brooklyn, loin de là. la zone que le groupe de travail Son of Sam recherchait des indices alors qu’ils tentaient d’attraper le tueur vicieux, selon un rapport de CBS News.