Son père est décédé le 11 septembre. Maintenant, elle aide les autres à planifier l’impensable

Chloe Wohlforth, photographiée avec son père Martin, décédé dans les attaques terroristes du World Trade Center le 11 septembre 2001, a déclaré qu’elle ressentait toujours sa présence dans sa vie aujourd’hui.

Avec l’aimable autorisation de : Chloe Wohlforth

Pour Chloe Wohlforth, le 11 septembre 2001 a commencé comme une journée ordinaire.

Cela a commencé à changer alors qu’elle était assise dans sa classe de français au lycée à Greenwich, dans le Connecticut, et un ami est entré et a dit qu’un avion venait de se poser sur le World Trade Center à New York.

Le premier instinct de Chloé était que son père, Martin Phillips Wohlforth, 47 ans, directeur général de Sandler O’Neill & Partners, avec des bureaux au 104e étage de la tour sud du World Trade Center, irait bien.

Elle s’est vite rendu compte que la situation était bien plus grave.

Après avoir été récupérée à l’école par sa mère et sa grand-mère, Chloé est rentrée chez elle au début d’une période mouvementée remplie de beaucoup d’incertitude.

La famille a accroché des photos de Martin, également connu sous le nom de “Buff”, dans la ville en tant que personne disparue. Chloé a fait une apparition aux journaux télévisés pour décrire à quoi ressemblait son père au cas où il serait retrouvé blessé ou à l’hôpital.

Cette recherche frénétique s’est finalement transformée en deuil lorsqu’il est devenu clair que Martin n’en était pas sorti vivant.

À l’époque, c’était comme si le monde s’était terminé comme elle et sa famille le savaient, se souvient Chloé. Il y avait aussi un flot constant de personnes déposant des fleurs, de la nourriture ou appelant au téléphone.

“Les gens se sont présentés de la manière la plus altruiste que j’aie jamais vue”, a déclaré Chloé.

Alors que beaucoup ont demandé : « Comment allez-vous ? » ou “Que pouvons-nous faire?” un couple a posé la même question, mais au sujet des finances de la famille.

La réponse de sa mère était “Je ne sais pas”, a déclaré Chloé, car son père avait toujours géré l’argent.

Ces amis ont présenté sa mère à un conseiller financier, qui les a aidés à commencer à recoller les morceaux en octobre 2001.

“Nous avons eu de la chance que quelqu’un ait décidé de poser cette question difficile”, a déclaré Chloé.

L’héritage d’un père

Chloé, 36 ans, se souvient de Martin comme d’un père exceptionnel. “Bien sûr, je suis partiale”, a-t-elle admis.

Bien qu’il se soit consacré à sa carrière de négociant en obligations, il a toujours fait passer sa famille en premier.

En semaine, il se réveillait à 4h45 du matin pour se rendre au World Trade Center. Le week-end, il se levait à 5 h 45 pour se rendre sur le terrain de golf pour la première fois afin de pouvoir passer plus de temps avec sa famille.

Au cours de la semaine, Martin appelait Chloé, une enfant unique, sur le chemin de l’école pour lui souhaiter bonne chance quel que soit le test ou le jeu auquel elle jouait ce jour-là. Alors que le travail était très important pour lui, il passait la porte tous les soirs à 19h30 pour le dîner.

“Je ressens toujours sa présence et son soutien à ce jour”, a déclaré Chloé.

“J’ai toujours tendance à penser à quel point c’est incroyable qu’il ait pu être une telle source de soutien au point que je puisse encore en tirer parti.”

Chloe Wohlforth, directrice générale du bureau de New York d’Angeles Wealth Management, a été inspirée pour rejoindre la profession après avoir vu à quel point un conseiller a aidé sa famille à la suite du 11 septembre.

Avec l’aimable autorisation de : Chloe Wohlforth

Alors qu’elle commençait à envisager des universités, Martin avait insisté pour que Chloé regarde autour d’elle et trouve la meilleure solution pour elle.

Bien qu’il n’ait pas fait pression sur elle pour qu’elle aille à l’Université de Princeton, son alma mater, elle s’y est inscrite après avoir obtenu son diplôme de la Greenwich Academy en 2003.

À Princeton, elle a obtenu un diplôme en histoire de l’art. “J’étais et je suis toujours une amatrice d’art”, a déclaré Chloé.

Après avoir obtenu son diplôme en 2007, une carrière dans les services financiers a commencé à se dérouler. Un stage chez Bear Stearns a conduit à un emploi à temps plein dans un fonds spéculatif.

Lorsqu’un poste s’est ouvert dans une société de gestion de patrimoine, c’est à ce moment-là que Chloé a déclaré qu’elle s’était rendu compte qu’elle préférait aider directement les individus et les familles de la même manière que le conseiller de sa mère avait aidé sa famille.

L’influence d’un conseiller financier

Aujourd’hui, Chloé est une planificatrice financière certifiée et est directrice générale du bureau de New York d’Angeles Wealth Management.

Le conseiller financier avec lequel sa mère a commencé à travailler en 2001 fait toujours partie de leur vie.

Cette introduction initiale est arrivée à un moment où Chloé et sa mère étaient dans “l’épaisseur de tout le chagrin et du désespoir” et aussi une grande incertitude.

En plus de faire face à la perte de son mari, la mère de Chloé a également été confrontée à de grandes questions. Devraient-ils aussi faire le deuil de leur ancienne vie et recommencer ? Devraient-ils vendre leur maison ? Chloé devrait-elle aller dans une autre école ? Et le collège ?

Leur conseiller financier, qui a demandé à rester anonyme, a examiné tous les états financiers sur lesquels sa mère pouvait mettre la main et était là pour lire entre les lignes et comprendre les choses, se souvient Chloé.

Les pompiers de New York se rassemblent au 9/11 Memorial & Museum à New York le 11 septembre 2020, alors que les États-Unis commémorent le 19e anniversaire des attentats du 11 septembre.

Angela Weiss | . | .

Il a travaillé pour s’assurer qu’ils étaient positionnés de la meilleure façon possible, a-t-elle déclaré, de la constitution d’un portefeuille d’investissement à la gestion de l’énorme quantité de paperasse qui accompagne un événement aussi tragique.

“Il est devenu son avocat comme je n’en avais jamais vu auparavant, et nous étions de parfaits inconnus”, a déclaré Chloé.

Alors que Chloé a désormais son mot à dire sur la situation financière de sa mère, le conseiller sera « toujours une ressource énorme » pour sa mère.

“Ce que j’ai vraiment vu avec lui, c’est à quel point il avait de la compassion pour ma mère”, a déclaré Chloé. « Il m’a fallu des années pour comprendre ce que cela signifie.

La relation a été un moment “a-ha” pour Chloé, a-t-elle déclaré. Elle savait qu’elle voulait avoir sa propre liberté financière. En même temps, elle a également vu à quel point de bons conseils financiers pouvaient être puissants.

Aujourd’hui, Chloé aspire à apporter le même niveau de soins à ses clients, dont beaucoup sont des femmes.

Son père, dit-elle, serait content.

“Je pense qu’il serait probablement surpris et ravi du type de travail que je fais et d’être dans un endroit comme Angeles”, a déclaré Chloé.

« Le prochain endroit »

Pour Chloé, se souvenir du 11 septembre à l’occasion du 20e anniversaire des attentats terroristes est quelque peu aigre-doux. Alors que la journée représente une perte insondable pour tant de personnes, c’était aussi un moment d’unité.

“Les gens se sont vraiment montrés à la hauteur et ont aidé de toutes les manières possibles”, a-t-elle déclaré.

Vingt ans plus tard, certains de ces efforts continuent de porter leurs fruits.

Au lendemain des attentats du 11 septembre, de nombreuses personnes ont envoyé à Chloé des livres sur la mort et le deuil. Un livre pour enfants intitulé “The Next Place”, de Warren Hanson, l’a particulièrement touchée.

Cela a inspiré Chloé à lancer une campagne pour envoyer le livre avec des notes manuscrites à tous les enfants qui ont perdu des êtres chers lors des attaques terroristes du 11 septembre. Pour obtenir de l’aide, elle a demandé l’aide d’autres étudiants et enseignants.

Lors d’un enterrement récent, quelqu’un a approché Chloé pour lui dire qu’ils avaient reçu une copie de “The Next Place”. À l’intérieur du livre se trouvait un article sur le projet avec sa photo.