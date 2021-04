“Son père est une meilleure personne que lui”

12/04/2021 à 22:01 CEST

En dehors du terrain, il y avait aussi une bataille entre Tottenham Hotspur et Manchester United. Sur le terrain, un jeu dans lequel le VAR est intervenu et a fini par annuler un but de Cavani, a laissé Son sur le terrain pendant quelques minutes, a été emmené en conférence de presse par l’entraîneur du “ diable rouge ”. Ole Gunnar Solskjaer. Quelques mots auxquels il voulait répondre Mourinho.

“Si mon fils s’allonge pendant dix minutes et a besoin de tous ses camarades de classe pour l’aider à se relever, je ne lui donnerais pas le dîner. Nous n’avons pas été arnaqués, mais l’arbitre l’a été », a déclaré Solskjaer.

Mourinho, très en colère, ne resta pas silencieux.

«Je suis très surpris qu’après le commentaire d’Ole sur Son, vous ne me posiez pas de questions à ce sujet. Et je l’ai déjà dit à Ole. Si j’étais celui qui disait ce joueur A, B ou C d’un autre club s’il était mon fils, je ne lui donnerais pas le dîner ce soir, ou quelque chose comme ça, quelle serait la réaction? Je trouve que c’est très triste que tu ne me demandes pas, que tu n’as pas l’honnêteté morale de me traiter de la même manière que tu traites les autres“, a commencé Mourinho en s’adressant aux journalistes présents dans la salle.

“À ce propos, je veux juste dire que Son fils a beaucoup de chance que son père soit une meilleure personne qu’Ole. Parce qu’en tant que père, et moi je suis père, vous devez toujours nourrir vos enfants. Peu importe ce qu’ils font. Si vous devez voler pour nourrir vos enfants, vous volez. J’ai déjà dit à Ole ce que je pense de ses commentaires », a-t-il ajouté avant d’envoyer un autre message à la presse:« Je suis très déçu que vous ayez ignoré la dimension de ce commentaire ».