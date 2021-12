Octavio Ocaña : Son père promet de rendre justice à tout prix | INSTAGRAM

Cela fait un mois que le populaire acteur, Octavio Ocaña, a perdu la vie dans une persécution avec le les autorités, un impact qui lui a tout pris sur l’autoroute Chamapa-Lechería dans l’État de Mexico.

son père et son mère, enfiler Octavio et Ana Lucie Ils ont décidé d’ouvrir leur cœur et de dire exactement ce qu’ils ressentent après cette période et de ne pas trouver la justice qu’ils recherchent.

Entretien avec TVNotas où les parents de l’interprète de « rivières Benito« Ils ont avoué qu’ils ont pleuré, qu’ils ont même parlé avec lui, mais qu’il continuera avec toute l’énergie possible jusqu’à ce qu’il rende justice.

Il a aussi avoué qu’il n’avait pas rêvé de lui, mais qu’il l’adorerait. Se sentir impuissant de ne pas pouvoir faire Justice pour lui, assurant qu’il a du cœur et qu’il n’agira pas comme les policiers, assurant que ce sont eux qui ont pris sa vie en main.

Il a aussi avoué qu’au début il avait beaucoup de courage et qu’il songeait à se faire justice lui-même, mais qu’après avoir réfléchi un peu sur lui il s’est rendu compte qu’il ne veut les voir que dans le prison.

L’homme d’affaires a avoué que son entreprise est dédiée aux pièces détachées, ses grands-parents étant les premiers à avoir des pièces détachées dans l’état de Tabasco, il aime les motos et les voitures.



Le père d’Octavio Ocaña assure qu’il continuera à s’efforcer de rendre justice à tout prix.

Il nous a aussi dit que tous les six mois il avait les enregistrements pour la télévision et que les autres mois il travaillait avec lui dans son entreprise, qu’il avait du temps libre et que même s’ils avaient beaucoup d’ouvriers il était toujours à l’affût de toutes les transactions à effectuer correctement.

Il a également révélé qu’à plusieurs reprises ils ont voulu l’agresser, son père affirme que c’est pour cela qu’il avait deux personnes qui s’occupaient de lui, car parfois ils venaient à le reconnaître et ils ne savent pas toujours s’il s’agit de bonnes ou de mauvaises personnes. , donc c’était pratiquement une précaution.

Dans cette même interview, le père d’Octavio Ocaña qu’il continuera à faire un effort au maximum, jusqu’à ce que justice soit faite et qu’il ne se reposera pas tant qu’il n’aura pas réussi, il ne peut pas perdre la vie avant que cela n’arrive.