« Son plan ressemble à celui de Carmena »

28/11/2021 à 08:37 CET

David Page

Les mairie de Très tard en juillet, Madrid a approuvé en avant-première ce qu’elle entend être le nouveau Plan général d’urbanisme (PGOU) de la capitale. Dans la future réglementation, qui a encore un long processus de traitement et n’entrera en vigueur qu’à la mi-2022, le consistoire a inclus l’obligation qu’ils ne peuvent être utilisés qu’à des fins location touristique maisons au rez-de-chaussée, premier étage sans voisins en dessous ou bâtiments complets.

Le Conseil municipal actuel -avec le Parti Populaire et Citoyens en tant que partenaires- entend ainsi utiliser le futur PGOU pour modifier le Plan Spécial d’Hébergement en vigueur aujourd’hui et qui a été conçu par l’équipe municipale précédente, dirigée par Manuela Carmena. La réglementation actuelle du consistoire précédent est plus stricte, car elle restreint la location touristique aux seuls appartements avec accès direct à la rue -en pratique, seulement bas-, ce qui signifiait l’interdiction massive de 95% des maisons à usage touristique de la ville (bien que de facto entre 10.000 et 14.000 appartements touristiques continuent d’être proposés à Madrid même s’ils ne répondent pas à ces exigences), selon El Periódico de España.

L’association Madrid Aloja avoue sa déception vis-à-vis du PP et des Cs : « Nous demandons le vote pour ces partis & rdquor;

La restriction prévue par le consistoire actuel de José Luis Martínez-Almeida (PP) impliquerait un veto pour plus de 80% des appartements touristiques actuellement exploités à Madrid. « Le règlement n’est pas exactement le même que celui de Carmena, mais le plan est trop similaire à celui de Carmena & rdquor ;, résume-t-il. Adolfo Merás, Président de Madrid Lodginga, l’association régionale des propriétaires de maisons à usage touristique.

L’organisation ne cache pas la « colère et la déception & rdquor; généré par le changement de position du PP et de Ciudadanos, qui ont violemment attaqué le plan de Carmena lors de la précédente législature alors qu’ils étaient dans l’opposition. « Cela n’a pas de sens que des partis qui se disent libéraux veuillent détruire la richesse de cette manière. Les mesures qu’ils défendent maintenant semblent très éloignées de leur idéologie & rdquor;, se plaint Merás, qui souligne la « déception & rdquor; des propriétaires d’appartements touristiques qui ont voté pour le PP ou le C aux dernières élections municipales précisément parce qu’ils ont défendu le renversement des restrictions actuelles. « Nous demandons le vote pour ces partis & rdquor ;, reconnaît-il.

Une phrase comme « excuse »

Le conseil municipal justifie sa proposition de règlement dans lequel il se conformera au jugement de la Cour supérieure de justice de Madrid (TSJM) avec lequel il a annulé les 14 recours présentés par différentes organisations contre le plan spécial d’hébergement de l’équipe Carmena.

L’interprétation de la zone de développement urbain de la mairie, dirigée par Mariano Fuentes (citoyens), est que la phrase établit que la location touristique doit être considérée comme un usage tertiaire de logement et non comme un usage résidentiel, elles doivent donc se conformer aux les règlements d’hébergement et ne se développent que sur les rez-de-chaussée, dans les premiers sans maisons sous eux ou dans des bâtiments exclusifs, indiquent les sources municipales EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Madrid Aloja rejette cette interprétation et la considère seulement comme une excuse utilisée par le conseil municipal pour maintenir les restrictions. Selon l’association des propriétaires, la décision TSJM a simplement entériné la légalité du règlement de l’équipe Carmena, mais n’oblige pas le Conseil municipal actuel à le maintenir. « Ils se cachent dans ce raisonnement, mais ils ne vont pas nous tromper. La peine doit être respectée, mais la loi peut être modifiée sans problème. Le juge ne dicte pas les lois, il dit seulement que les règlements en vigueur sont légaux. Mais entre être légal et être juste, il y a un écart & rdquor;, explique Merás.

« Le conseil municipal utilise la phrase comme excuse. Ce qu’il fait, c’est danser l’eau aux hôteliers & rdquor;, dit le président de Madrid Aloja. Et c’est que l’association dénonce que le conseil cède aux « énormes pressions & rdquor; du secteur hôtelier de maintenir les restrictions sur les locations touristiques et de fermer huit appartements touristiques sur dix dans la capitale. « Selon la loi, déplacer la demande de locations touristiques vers d’autres enchérisseurs est un abus & rdquor ;.

Droits acquis

Madrid Aloja défend un nouveau règlement qui reconnaît l’activité des appartements touristiques qui fonctionnent déjà dans la ville (environ 10 000, selon l’association ; 14 000, selon l’estimation d’une étude expérimentale de l’Institut national de la statistique) et établit un maximum nombre de logements neufs à usage touristique, ainsi que d’établir que dans chaque bâtiment il ne peut y avoir plus de 40 % d’étages dédiés à la location touristique.

« Il existe déjà une offre de location touristique consolidée qui n’a pas de sens d’être facturée par un gouvernement qui se dit libéral. Les logements à usage touristique qui le sont déjà ont des droits acquis. Nous le verrons devant les tribunaux & rdquor;, dit Merás, anticipant une éventuelle bataille juridique si le conseil municipal maintient son intention d’approuver son plan d’urbanisme dans les termes annoncés.

Madrid Aloja prétend défendre un durcissement de la réglementation sur le bruit et la sécurité dans les appartements touristiques, entre autres aspects pour éviter les désagréments aux voisins, mais rejette catégoriquement l’établissement de restrictions de location uniquement basées sur la hauteur du sol dans lequel se trouvent les maisons.