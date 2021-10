Son solide et améliorations significatives

Apple fait passer les AirPod au niveau supérieur. Pour la première fois depuis qu’il a dévoilé les AirPod originaux, Apple donne au modèle d’entrée de gamme une refonte. Dans notre nouvelle revue AirPods 3, vous verrez comment ils s’inspirent de la conception des AirPods Pro plus chers, en plus d’obtenir une qualité sonore améliorée, Spatial Audio et une durée de vie de la batterie plus longue.

Cependant, les nouveaux AirPod ne remplacent pas complètement les modèles d’AirPod précédents. Apple vend toujours le modèle de deuxième génération à 129 $, tandis que les nouveaux sont à 179 $.

Ils valent l’argent supplémentaire, et si vous êtes déjà un fan d’AirPod, vous trouverez beaucoup à aimer dans les nouveaux. Voici pourquoi.

Examen des AirPods 3: Conception

Le changement le plus évident apporté aux nouveaux AirPod se présente sous la forme d’un nouveau design. Les écouteurs suppriment le look à longue tige proposé par la génération précédente, au profit de la tige coudée et plus courte que l’on trouve sur les AirPods Pro. C’est un bon look, et je le préfère définitivement à la tige plus longue.

En plus de la tige plus courte, les nouveaux AirPods ont également hérité d’une autre fonctionnalité des AirPods Pro : le capteur de force. Avec ce capteur, vous serrez la tige pour contrôler la lecture et activer Siri. Cela fonctionne très bien et je trouve que c’est un moyen beaucoup plus naturel de contrôler les écouteurs que le pavé tactile des AirPod de deuxième génération.

Les écouteurs eux-mêmes comportent quelques fenêtres et fentes différentes. Il y a l’ouverture principale pour les haut-parleurs, mais il y a aussi un évent pour la conception à oreille ouverte et une petite fenêtre pour le nouveau «capteur de détection de peau», qui détecte plus précisément lorsque vous portez réellement les écouteurs.

Le boîtier de charge ressemble également davantage au modèle Pro. Ce n’est pas exactement la même taille, mais il s’ouvre horizontalement au lieu de verticalement. Le boîtier a un port Lightning en bas, mais il prend également en charge la charge sans fil Qi et fonctionne également avec les chargeurs MagSafe (bien que malheureusement, vous ne puissiez pas inverser la charge sans fil avec votre iPhone). Comme les autres AirPods, les nouveaux AirPods s’installent dans le boîtier avec un clic magnétique satisfaisant. Le boîtier est également résistant à l’eau IPX4, donc même si vous ne voulez pas le laisser tomber dans une piscine, s’il y a quelques gouttes de pluie dessus, il devrait survivre.

Avis AirPods 3: Caractéristiques et batterie

Les nouveaux AirPods 3 n’ont pas seulement un nouveau design. Ils offrent également de nouvelles fonctionnalités, et certaines de ces fonctionnalités pourraient être très utiles.

La prise en charge de Spatial Audio est peut-être la plus médiatisée d’entre elles. Auparavant uniquement disponible sur les AirPods Pro et AirPods Max, Spatial Audio prend essentiellement les signaux de son surround et leur applique un algorithme de virtualisation pour produire un son audio comme s’il était en surround, même s’il s’agit techniquement uniquement de stéréo. Sur les AirPod, cela fonctionne plutôt bien pour des choses comme regarder des films et des vidéos, bien que vous aimiez ou non écouter de la musique dépend de vos préférences personnelles. Il est également relativement facile à activer et à désactiver à partir du centre de contrôle, ce qui est pratique.

La nouveauté de la troisième génération est une meilleure prise en charge de Find My. Vous pouvez désormais utiliser la fonction « Rechercher » disponible sur les AirPods Pro et AirPods Max. La fonctionnalité fonctionne décemment bien – même si cela prend souvent quelques secondes pour trouver un signal. L’interface utilisateur visuelle pour rechercher vos AirPod est similaire à celle des AirTags, mais pas aussi granulaire. Vous pourrez toujours vous approcher à quelques mètres de vos AirPod, mais vous devrez ensuite les trouver vous-même. Bien sûr, une fois sur place, vous pouvez leur faire jouer un son, ce qui les rendra plus faciles à trouver. Il est important de noter que les AirPod n’ont pas la prise en charge Ultra Wideband proposée par les AirTags, par exemple. J’espère que d’autres produits Apple bénéficieront d’une prise en charge de cette fonctionnalité à l’avenir.

La prochaine étape est la nouvelle fonction Skin Detect, qui, selon Apple, remplace le capteur infrarouge pour lire et mettre en pause automatiquement l’audio. Selon Apple, le nouveau capteur devrait contrôler plus précisément la lecture, mais je n’ai jamais eu de problème avec le capteur précédent. Bien sûr, il n’est pas difficile d’imaginer que ce capteur puisse éventuellement jouer un rôle dans le suivi de la condition physique. Nous devrons attendre et voir si cela finit par arriver.

Le contrôle des écouteurs fonctionne aussi bien que sur les AirPod de la génération précédente. Vous pouvez activer et désactiver des éléments tels que la détection automatique des oreilles et, comme mentionné, modifier l’audio spatial et d’autres paramètres dans le centre de contrôle.

La durée de vie de la batterie des AirPod a été portée à six heures d’écoute continue et à un total de 30 heures avec le boîtier de charge. C’est pas mal. Ce n’est pas le leader de l’industrie, mais c’est quand même assez bon.

Test des AirPods 3: Confort

Cela ne me dérangeait pas de savoir comment les écouteurs de la génération précédente s’inséraient dans mes oreilles, mais ils semblaient toujours un peu… instables. Les nouveaux AirPod corrigent cela. Ils ne s’adaptent pas tout à fait de la même manière que les AirPods Pro, qui ont des embouts en silicone et créent mieux un joint pour la suppression du bruit, mais ils s’adaptent toujours mieux que les AirPods de la génération précédente, et je n’ai jamais vraiment eu l’impression qu’ils étaient sur le point de tomber comme je le faisais avant.

Les écouteurs sont toujours extrêmement légers et faciles à porter pendant de longues périodes sans être inconfortables. Je dirais qu’ils sont généralement plus confortables que les AirPod de la génération précédente. Cela ne veut pas nécessairement dire que les écouteurs sont le meilleur choix pour une utilisation sportive, mais ils devraient mieux rester dans vos oreilles pour une activité plus légère. Si vous voulez vraiment une paire d’écouteurs d’entraînement, il vaut la peine d’envisager des options comme les écouteurs Beats PowerBeats Pro.

Examen des AirPods 3: Son

Apple dit qu’il a complètement repensé le pilote dynamique présenté dans les nouveaux AirPod, leur permettant d’être plus petits (11 mm au lieu de 14 mm), tout en offrant plus de basses. En effet, j’ai trouvé que les nouveaux écouteurs sonnaient mieux, et bien que les audiophiles puissent toujours vouloir plus d’extension des basses, pour une utilisation quotidienne, la réponse des basses ici est excellente.

En règle générale, les écouteurs ouverts, comme ceux-ci, ont du mal à fournir autant de basses que les écouteurs fermés, comme les AirPods Pro. Cela reste vrai ici, mais encore une fois, la plupart des gens seront parfaitement satisfaits de ce qui est proposé.

Les écouteurs offrent des médiums bien réglés et suffisamment de détails pour pouvoir entendre des choses comme les percussions. Des niveaux de détail élevés sont rarement trouvés dans les écouteurs de cette gamme de prix, et cela reste vrai ici. Mais ils sonnent certainement mieux que la génération précédente. Et, grâce à la conception à dos ouvert, ils ont une scène sonore plus large que les AirPods Pro, si cela vous intéresse.

Les AirPod de troisième génération offrent également la technologie Adaptive EQ d’Apple, qui permet à Apple de modifier l’égaliseur en fonction de la façon dont la forme de votre oreille modifie le son des choses. C’est une fonctionnalité intéressante. J’ai été un grand fan de l’égalisation personnalisée. Par exemple, TruePlay de Sonos ajuste le son en fonction de votre pièce et fonctionne très bien. Sur les AirPod, vous ne pouvez pas désactiver la fonctionnalité, il est donc impossible de dire quel est l’effet réel.

Bien sûr, le compromis pour ouvrir les écouteurs est que le bruit extérieur est assez facilement laissé entrer. Je l’ai immédiatement remarqué lors de la cuisson – là où normalement, mes AirPods Pro supprimeraient le bruit de la hotte d’évacuation de mon poêle et le grésillement de la nourriture. Pour une réduction et une annulation du bruit décentes, vous devrez opter pour les AirPods Pro.

Conclusion

Les nouveaux AirPods 3 représentent une amélioration significative par rapport au modèle de dernière génération. Les écouteurs s’adaptent mieux, sonnent mieux et offrent plus de fonctionnalités. C’est à vous de décider si des fonctionnalités telles que Spatial Audio auront un impact réel sur la façon dont vous les utilisez. Mais, même si ce n’est pas le cas, le meilleur ajustement à lui seul vaut la mise à niveau.

La compétition

Il est difficile de comparer les écouteurs Apple à des écouteurs non Apple, simplement parce que les raisons pour lesquelles les gens achètent des AirPod sont souvent différentes. Mais si vous recherchez une bonne paire d’écouteurs sans fil qui n’ont pas besoin d’offrir des fonctionnalités spécifiques à Apple comme la commutation automatique et l’audio spatial, envisagez quelque chose comme les écouteurs Jabra Elite Active 75t.

Les questions les plus importantes concernent peut-être les autres modèles de casques Apple. Si vous avez les AirPod de deuxième génération, je pense en fait qu’il pourrait être utile de passer à ceux-ci, simplement en raison de leur meilleur ajustement et de la durée de vie de la batterie plus longue.

Si vous envisagez d’acheter ceux-ci ou les AirPods Pro, cela vaut toujours la peine d’acheter les écouteurs AirPods Pro à la place. L’annulation du bruit et un ajustement encore meilleur en font l’un des meilleurs écouteurs sans fil du marché.

Dois-je acheter les AirPod de troisième génération ?

Oui. Les AirPod de troisième génération s’adaptent mieux et sonnent mieux, ce qui en fait un excellent choix pour les fans d’Apple.

