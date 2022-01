Son TikTok au paracétamol Morrisons : d’où vient l’audio ?

Si votre page TikTok For You est même légèrement aussi chaotique que la mienne, votre FYP sera actuellement rempli d’une abondance de TikToks hilarants utilisant tous un son qui semble absolument incontournable. Et honnêtement, celui-ci est peut-être le plus aléatoire à ce jour. « Je vais vous dire qui fait un bon paracétamol, Morrisons », débité à bon escient par une femme écossaise au son emblématique, est une citation que je ne peux absolument pas sortir de ma tête. Mais d’où vient le son TikTok « Je vais vous dire qui fait un bon paracétamol, Morrisons » ?

@carmencharliethom Nous devrions parler tenues pas de chimistes xox #morrisons #scottish #paracetamol #ill #corona #hogmanay #bells #fyp #pals #somedunt ♬ son original – tom william 🎙

C’est tiré d’une sitcom intitulée Two Doors Down

Le son emblématique du paracétamol de Morrisons TikTok est tiré d’une sitcom écossaise intitulée Two Doors Down. L’émission est diffusée sur BBC One et le tout est disponible en streaming sur BBC iPlayer. Two Doors Down se déroule sur Latimer Crescent, un cul-de-sac, et raconte l’histoire d’un couple marié qui résiste aux catastrophes de la sitcom, agace les membres de la famille et harcèle les voisins.

L’extrait sonore de TikTok est tiré du dernier épisode de Two Doors Down à l’air, intitulé Beth’s Flu. Dans l’épisode, tout le monde fait de son mieux pour soigner Beth, mais trop de cuisiniers gâchent le bouillon. Christine, la dame plus âgée qui parle dans le clip, discute avec Ian et Gordon. D’où le caractère banal du tchat au paracétamol.

A quoi sert-il sur TikTok ?

Le son du paracétamol de Morrisons est utilisé sur TikTok pour tout type de petit discours auquel vous pouvez penser. Toute la vie est là, de la discussion de groupe ayant tous Covid et devant faire de petites discussions jusqu’à se réveiller à côté de votre coup d’un soir et se rendre compte qu’à la lumière crue du jour, vous n’avez peut-être pas autant en commun que vous le croyiez . Regardez quelques-uns des exemples les plus amusants ci-dessous :

@bexharknessjust ✨choses covid✨♬ son original – tom william 🎙

@thatmedicplug Allez chez votre médecin généraliste svp 🤠 #medicalschool #medicalstudent #medtok #medtiktok ♬ son original – tom william 🎙

@chlo.stevensPas que je sache ce que ça fait parce que je suis la pureté mais.♬ son original – tom william 🎙

